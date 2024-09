Xiaomi détrône Apple : nouveau roi des smartphones en août

Coup de tonnerre sur le marché des smartphones ! En août, Xiaomi a réussi l’impensable : dépasser Apple et devenir le deuxième plus grand vendeur de smartphones au monde, selon Counterpoint Research. C’est la première fois que Xiaomi occupe la deuxième place depuis août 2021, malgré des ventes stables par rapport au mois précédent.

En revanche, les volumes de ventes de smartphones d’Apple ont diminué au cours de la même période, un mois avant le lancement de la série iPhone 16.

Cette performance remarquable s’inscrit dans la lignée d’un premier semestre 2024 exceptionnel pour Xiaomi, avec une croissance annuelle de 22 % de ses ventes. Bien que ses ventes mensuelles soient restées stables en août, la firme chinoise a su profiter du déclin saisonnier des ventes d’iPhone pour prendre l’avantage sur Apple.

Le mois d’août est traditionnellement une période creuse pour Apple, car de nombreux consommateurs attendent la sortie des nouveaux modèles en septembre avant d’acheter un nouvel iPhone.

Malgré une stagnation de ses ventes en août, Xiaomi a su tirer son épingle du jeu en misant sur des promotions en Amérique latine pour compenser le ralentissement saisonnier de ses marchés clés.

Le renouveau de Xiaomi

Après une année 2022 et un début d’année 2023 difficiles, Xiaomi a revu sa stratégie produit et commerciale, et ses efforts portent désormais leurs fruits. Selon Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint Research, l’une des clés de ce succès réside dans le fait de ne proposer qu’un seul modèle phare par gamme de prix. Il a souligné que le changement de stratégie de Xiaomi comprenait également « des incursions dans le segment haut de gamme avec des appareils pliables et “ultra” ».

Si les smartphones abordables et milieu de gamme de Xiaomi continuent de bien se vendre, notamment grâce à la reprise économique dans ses principaux marchés, la marque chinoise se fait également remarquer sur le segment premium avec de nouveaux modèles pliables et ultra-performants.

La domination de Xiaomi est particulièrement visible sur le marché des smartphones à bas prix, où ses séries Redmi 13 et Note 13 ont gagné en popularité. Ces appareils 5G à prix compétitifs ont renforcé la position de Xiaomi en Inde, en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’iPhone 16 : un retour en force pour Apple ?

Avec l’annonce de l’iPhone 16, Apple devrait probablement reprendre la deuxième place, voire même s’emparer de la première position dans les mois à venir.

Même si la victoire de Xiaomi est peut-être éphémère, le fait qu’elle n’ait pas réussi un tel exploit depuis 3 ans en dit long sur la stagnation des ventes d’Apple. Les prévisions du marché indiquent que les nouveaux iPhone se vendront légèrement moins bien que l’iPhone 15, ce qui pourrait inciter Apple à repenser sa stratégie et à proposer des innovations plus marquantes à l’avenir.