Android 15 stable enfin disponible : Nouvelles fonctionnalités et améliorations

Nous avons attendu l’arrivée de Android 15 toute l’année. Enfin, alors que nous entrons dans le dernier trimestre de l’année, la version finale d’Android 15 est enfin disponible.

Google a finalement publié la version stable d’Android 15 dans le cadre du projet Android Open Source (AOSP), ce qui signifie que le code source est disponible pour que chacun puisse le consulter et le porter sur ses appareils. Android 15 comporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités axées sur la protection de la vie privée, des performances accrues et une convivialité générale améliorée, en particulier pour les appareils à grand écran tels que les tablettes et les appareils pliables.

De nombreux changements dans Android 15 se trouvent sous le capot et peuvent passer inaperçus. Par exemple, la mise à jour comporte plusieurs améliorations pour les développeurs d’applications, notamment de nouvelles API et des informations permettant de mieux comprendre les performances et le comportement des applications. Ces outils permettent aux développeurs d’affiner davantage leurs applications, ce qui se traduit par des applications plus fluides et plus fonctionnelles sur un plus grand nombre d’appareils.

La mise à jour offre également des fonctionnalités améliorées pour la caméra et les médias. Parmi les ajouts notables figurent le contrôle du headroom HDR, des ajustements audio intelligents et le Low Light Boost pour améliorer les aperçus d’images et la numérisation de QR codes dans des conditions de faible luminosité. Parmi les nouveaux changements apportés à l’interface utilisateur, citons une nouvelle fonction d’épinglage dans la barre des tâches et la possibilité d’enregistrer des combinaisons favorites d’écran partagé, ce qui améliorera certainement le multitâche sur les grands écrans. Parmi les autres fonctionnalités, citons l’espace privé, qui permet d’isoler les applications sensibles derrière une couche d’authentification supplémentaire.

D’autres fonctionnalités sont également disponibles dès maintenant, mais ne sont pas nécessairement liées à Android 15. Par exemple, vous pouvez désormais rechercher de la musique avec Entourer pour chercher, et TalkBack, le lecteur d’écran d’Android pour les personnes malvoyantes, bénéficie d’une amélioration de l’IA et de la possibilité de décrire des images à l’écran aux utilisateurs. Ce dernier point rendra certainement la fonction beaucoup plus facile à utiliser.

Android 15 n’est pas encore disponible pour tous les constructeurs

Il convient de noter que cette mise à jour est publiée dans l’AOSP, ce qui ne signifie pas nécessairement que vous pouvez la télécharger sur votre téléphone. Cela signifie simplement que la mise à jour est désormais entièrement open source, mais qu’il appartient aux constructeurs de travailler avec le code fourni par Google. Cela peut prendre des jours, des semaines ou des mois, selon l’équipementier dont il s’agit. Samsung, par exemple, prend généralement deux mois pour mettre au point sa propre mise à jour majeure d’Android avant de la déployer, d’abord sur ses nouveaux modèles phares de la série S, puis sur ses autres smartphones.

Actuellement, Android 15 stable n’est disponible au téléchargement sur aucun téléphone. Généralement, les nouveaux smartphones Pixel sont toujours l’un des premiers, voire le tout premier, à être livrés avec le nouveau système d’exploitation. Cependant, cette année, la nouvelle série Google Pixel 9 est sortie de la boîte avec Android 14, tout comme la série Pixel 8. C’était logique cette fois-ci, puisque la mise à jour n’a pas été publiée, mais cela signifie également que les utilisateurs de Pixel 9 devront attendre un certain temps avant que la mise à jour ne soit disponible. Google n’a pas précisé quand les smartphones Pixel recevront la mise à jour, mais c’est probablement dans quelques semaines.

Pour les autres smartphones, restez à l’affût des annonces du fabricant de votre téléphone pour savoir quand vous recevrez la mise à jour.