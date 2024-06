Nothing OS 3.0 dévoile des personnalisations innovantes pour l’écran de verrouillage

Avec la version stable d’Android 15 qui arrive à grands pas et les fabricants qui travaillent sur les prochaines itérations de leurs interfaces utilisateur, le quatrième trimestre 2024 s’annonce passionnant. L’une des interfaces à surveiller est Nothing OS 3.0, et nous avons enfin un premier aperçu de celle-ci et de ce qui pourrait être l’une des plus grandes caractéristiques de la prochaine mise à jour. Nothing OS 3.0 proposera une nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage et voici tout ce que vous devez savoir.

Carl Pei, fondateur de Nothing, a dévoilé sur X l’une des prochaines fonctionnalités de Nothing OS 3.0. Il semble que la mise à jour apportera des styles et des personnalisations plus propres, plus approfondies et plus nombreuses pour l’écran de verrouillage.

D’après ce que nous avons pu voir sur les diapositives, la première présente une méthode de sélection des widgets remaniée pour l’écran de verrouillage. Vous avez ce qui ressemble à un bac à widgets avec une liste de widgets à choisir. Il sera également possible d’activer ou de désactiver un cadran d’horloge. Cela confirme également que le système d’exploitation sera en mesure de choisir entre différents cadrans d’horloge.

La diapositive suivante confirme que Nothing OS 3.0 permettra aux utilisateurs de réduire le cadran de l’horloge pour faire de la place aux notifications. Le cadran sera aligné au centre et non à gauche. Certains cadrans rappellent fortement l’une des personnalisations de l’horloge de l’écran de verrouillage d’Apple.

Un déploiement de Nothing OS 3.0 en octobre ?

La dernière diapositive pourrait suggérer que les widgets pourraient bénéficier d’animations plus agréables, être plus interactifs et avoir l’air plus vivants. Nothing ne l’appelle Interactive Dot Animations.

Si l’on se fie au calendrier des mises à jour stables d’Android 15, on peut penser que Nothing OS 3.0 pourrait commencer à être déployé en octobre ou novembre de cette année.