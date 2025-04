Apple prévoit un « chamboulement majeur » en 2027 pour le 20e anniversaire de l’iPhone, selon Mark Gurman de Bloomberg. En attendant, l’iPhone 17 Pro, attendu plus tôt, ne connaîtra pas de changements radicaux.

iPhone 19 Pro : Un design plus fin et en verre pour 2027

Pour 2027, Gurman évoque un modèle Pro doté d’un design en verre « étendu », concrétisant la vision de Jony Ive d’un iPhone qui « ressemblerait à une seule plaque de verre », une idée esquissée dès l’iPhone X. Un iPhone pliable est également en cours de développement, mais c’est l’iPhone 19 Pro, axé sur le verre, qui porterait cette refonte majeure.

La construction ultra-fine de l’iPhone 17 Air annonce déjà cette volonté d’Apple de proposer des appareils plus minces, et l’iPhone 19 Pro pourrait allier cette finesse à une finition en verre sans jonction visible — ce qui pourrait soulever des inquiétudes en matière de durabilité et de réparabilité.

Bien que les choix esthétiques audacieux soient la marque de fabrique d’Apple, peu de détails ont filtré au-delà de l’utilisation du verre, laissant place à la spéculation quant à la forme finale du produit.

iPhone 17 Pro : des évolutions subtiles, pas de révolution

Concernant l’iPhone 17 Pro, Gurman tempère les attentes : il ne présentera pas de design « particulièrement audacieux ». L’avant devrait ressembler fortement à celui de l’iPhone 16 Pro, tandis que le dos accueillera un capteur photo sensiblement différent, probablement avec une barre de caméras de la même couleur que le châssis.

Les premières rumeurs faisant état d’une Dynamic Island plus petite ou d’un dos bicolore (caméra noire sur fond argenté) sont écartées — Gurman les juge inexactes. Contrairement au grand tournant attendu en 2027, l’iPhone 17 Pro proposera des améliorations progressives plutôt qu’un saut majeur d’une année sur l’autre.

Défis tarifaires et de tarification

Sur le plan des prix et des défis tarifaires, Gurman souligne que le plan tarifaire de l’administration Trump — 54 % sur la Chine, 26 % sur l’Inde, 46 % sur le Vietnam — a récemment fait chuter l’action d’Apple de près de 10 %, mettant en péril le prix de 999 dollars de l’iPhone Pro, inchangé depuis 2017.

Il suggère plusieurs pistes pour y faire face : faire pression sur les fournisseurs pour réduire les coûts, utiliser sa marge bénéficiaire de 45 %, ajuster les prix à court terme ou encore diversifier les chaînes d’approvisionnement en dehors de la Chine.

Constituer des stocks avant l’entrée en vigueur des tarifs le 9 avril permettrait de repousser les ajustements jusqu’à la sortie des prochains iPhone en septembre, mais une hausse des prix pourrait éclipser les nouveautés matérielles. Tim Cook pourrait chercher à obtenir des exemptions, comme ce fut le cas lors du premier mandat de Trump, ajoute Gurman.

En résumé, bien que l’iPhone 17 Pro présente des améliorations progressives, c’est en 2027, pour le 20e anniversaire de l’iPhone, qu’Apple prévoit une refonte majeure avec un modèle Pro au design en verre audacieux et potentiellement un iPhone pliable.