iOS 18.5 bêta : Les petites améliorations qui font la différence (et préparent iOS 19).

Apple a récemment lancé la première version bêta d’iOS 18.5, apportant des améliorations notables à l’expérience utilisateur de l’iPhone. Bien que cette mise à jour ne soit pas révolutionnaire, elle introduit des ajustements appréciables, notamment dans l’application Mail et la section AppleCare des paramètres.

Avec iOS 18.5, Apple facilite la personnalisation de l’affichage dans l’application Mail. Désormais, les utilisateurs peuvent activer ou désactiver les photos de contact directement depuis l’interface de l’application, sans avoir à naviguer dans les paramètres.

Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur l’icône à trois points située dans le coin supérieur droit de la boîte de réception, puis de basculer l’option « Afficher les photos de contact » selon vos préférences. Cette mise à jour introduit également une option pour désactiver la fonction « Regrouper par expéditeur », offrant ainsi une flexibilité accrue dans la gestion des e-mails.

La section AppleCare & Garantie a été repensée pour offrir une expérience plus intuitive. En accédant à Paramètres > Général > AppleCare & Garantie, les utilisateurs remarqueront une nouvelle bannière affichant le logo AppleCare, accompagnée d’une option pour en savoir plus sur la couverture.

De plus, en sélectionnant un appareil dans la liste, une nouvelle section AppleCare apparaît, fournissant des informations détaillées sur la couverture et offrant une option pour gérer le plan directement depuis cette interface.

Corrections de bugs et améliorations de la stabilité dans iOS 18.5

Outre ces améliorations fonctionnelles, iOS 18.5 inclut des corrections de bugs visant à améliorer la stabilité du système. Notamment, un problème affectant l’application Apple Vision Pro, qui affichait un écran noir lors du téléchargement depuis l’App Store, a été résolu. D’autres améliorations concernent les outils d’écriture et StoreKit, contribuant à une expérience utilisateur plus fluide et fiable.

Bien que iOS 18.5 ne propose pas de nouvelles fonctionnalités majeures, ces ajustements témoignent de l’engagement continu d’Apple à peaufiner l’expérience utilisateur et à préparer le terrain pour les futures mises à jour, notamment iOS 19, attendu lors de la WWDC en juin.