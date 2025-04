vivo X200 Ultra, X200s, Pad5 Pro, Watch5 : vivo dévoile ses armes pour le 21 avril

Après des teasers, vivo a confirmé le lancement du vivo X200 Ultra, du X200s, du vivo Pad 5 Pro, du vivo Pad SE et de la vivo Watch 5 lors d’un événement en Chine le 21 avril.

vivo X200 Ultra

vivo a présenté le vivo X200 Ultra dans une nouvelle couleur argentée avec des motifs, en plus du rouge. vivo a déjà confirmé que le vivo X200 Ultra conservera le capteur Samsung HP9 de 200 mégapixels pour le téléobjectif de 85 mm, mais avec une plus grande ouverture et une augmentation de 38 % de la prise de lumière.

Il utilisera une lentille spéciale et une technologie de prisme ainsi qu’un nouveau revêtement. La prise de vue de nuit, la mise au point, la stabilisation, la résolution centrale du téléobjectif et la résolution macro seront meilleures, selon l’entreprise.

Le téléphone sera doté d’un ultra grand angle de 14 mm, le plus grand ultra grand angle de l’industrie, et d’un appareil photo principal de 35 mm, qui utiliserait le même capteur LYT-818 1/1,28″ de 50 mégapixels présent dans le X200 Pro. Le téléphone utiliserait une caméra frontale de 50 mégapixels, contre 32 mégapixels pour son prédécesseur.

Han Boxiao, chef de produit mobile chez vivo, a récemment publié des échantillons de portraits à pleine focale Zeiss pris par le vivo X200 Ultra. Selon lui, le vivo X200 Ultra utilise les quatre longueurs focales classiques reconnues pour les portraits, à savoir 35-50-85-135 mm, dont les longueurs focales de 35 mm et 85 mm utilisent des capteurs de haut niveau, et les effets de flou naturel et d’épilation ont été considérablement améliorés.

Du lourd sous le capot

D’après les rumeurs, le téléphone sera doté d’un écran microcourbé de 6,82 pouces en 2K à 120 Hz, d’un SoC Snapdragon 8 Elite, d’un indice de protection IP68 + IP69 contre la poussière et l’eau, et d’une batterie d’environ 6 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 90 W et de la charge sans fil de 30 W.

La version haut de gamme prendrait en charge la charge de la batterie de l’appareil. La version haut de gamme devrait prendre en charge la communication par satellite à messages courts Beidou-3.

vivo X200s

Le vivo X200s sera disponible dans les nouveaux coloris lavande et bleu menthe, en plus du noir et du blanc. Il serait équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces à 1,5K BOE Q10 avec des bords ultra-fins sur les trois côtés. vivo a déjà confirmé qu’il s’agirait d’un des premiers téléphones équipés du SoC Dimensity 9400+ de MediaTek.

Le téléphone serait équipé d’un capteur d’empreintes digitales à ultrasons amélioré, d’un appareil photo principal IMX921 de 50 mégapixels, d’un capteur photo ultra-large JN1 de 50 mégapixels et d’un téléobjectif LTY-600 à périscope 3X de 50 mégapixels avec une optique ZEISS.

Il devrait être doté d’une batterie de plus de 6 000 mAh et prendre en charge la charge filaire de 90 W et la charge sans fil.

vivo Pad5 Pro, vivo Pad SE et vivo Watch5

Le vivo Pad5 Pro serait équipé d’un écran LCD 3.1K à 144 Hz de 13 pouces, d’un SoC Dimensity 9400+, d’une caméra arrière de 13 mégapixels, d’une caméra avant de 8 mégapixels, de 8 haut-parleurs et d’une énorme batterie de 12 000 mégapixels avec prise en charge de la charge rapide à 66 watts.

Le vivo Pad SE serait doté d’un écran LCD de 12,25 pouces avec Soft Light Edition en option, doté de la technologie AG nano texture.

La vivo Watch5 fonctionnerait sous Blue OS et serait disponible en Starry Black, Moonlight White avec des options de bracelet en acier inoxydable et en cuir, en plus d’un bracelet en silicone.

Nous devrions avoir plus de détails avant l’officialisation des appareils dans quelques semaines.