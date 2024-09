Microsoft a annoncé sur LinkedIn un nouvel événement pour le 16 septembre intitulé « Microsoft 365 Copilot: Wave 2 », qui sera présenté par le PDG Satya Nadella et le vice-président de l’IA au travail, Jared Spataro.

L’événement mettra en lumière la « prochaine phase d’innovation de Copilot », selon une brève description, et sera axé principalement sur les offres à destination des entreprises plutôt que des consommateurs, comme l’a prédit Tom Warren de The Verge.

Le titre de l’événement laisse également entendre un changement de nom avec un passage à « Microsoft 365 Copilot », une modification mineure visant probablement à consolider l’image de Copilot comme une composante essentielle des abonnements Microsoft 365.

Ce rebranding pourrait renforcer l’idée que Copilot n’est pas simplement un outil annexe, mais bien un élément fondamental de la suite Microsoft 365.

Nouvelles fonctionnalités pour Copilot et tarification de Microsoft 365 Copilot

Parallèlement à ce changement de nom, Warren prévoit l’annonce d’une série de nouvelles fonctionnalités pour le niveau Copilot Pro à 22 euros par utilisateur et par mois. Ce tarif donne accès à Copilot dans les applications Microsoft 365 et dans Teams, avec une priorité dans l’accès aux modèles et une protection des données renforcée.

Cependant, de nombreuses entreprises hésitent encore face à ce coût jugé élevé. À ce jour, aucune baisse de prix n’a été annoncée, mais Microsoft pourrait tenter d’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour justifier ce tarif plus élevé.

Des nouveautés pour les abonnements grand public ?

Bien que l’accent soit mis sur les entreprises, il est possible que Microsoft dévoile aussi quelques nouveautés pour la version grand public de Copilot Pro. Actuellement, cette version offre la plupart des fonctionnalités principales du plan à 22 euros, mais elle ne comprend pas Teams et a perdu une fonctionnalité importante, le Copilot GPT Builder, en juin dernier.

L’objectif de Copilot : simplifier les tâches répétitives

Les outils Copilot sont principalement conçus pour automatiser des tâches répétitives comme la rédaction d’e-mails, la conversion de documents Word en présentations PowerPoint, ou encore le résumé de réunions. L’objectif est de simplifier ces processus chronophages, en fournissant des résultats rapides et précis. Si de nouvelles fonctionnalités sont les bienvenues, elles devront être bien finalisées et prêtes à l’emploi pour justifier les frais d’abonnement élevés.

L’événement débutera à 17 heures, heure de Paris, le 16 septembre.