Microsoft 365 Copilot apporte des fonctionnalités basées sur l’IA à Word, Excel, PowerPoint et plus encore

Microsoft s’empresse d’ajouter des fonctions d’IA à ses services, comme la nouvelle IA de Bing et une nouvelle barre latérale dans Microsoft Edge. Sans surprise, les fonctionnalités d’IA arrivent maintenant dans les applications Office. Microsoft a organisé hier son événement en direct « Reinventing Productivity with AI », au cours duquel l’entreprise a annoncé « Microsoft 365 Copilot », un terme générique pour diverses fonctionnalités alimentées par de grands modèles de langage (LLM).

Microsoft 365 Copilot est un assistant doté d’une intelligence artificielle conçu pour améliorer l’efficacité sur le lieu de travail. Ce lancement fait suite à celui de Dynamics 365 Copilot. Il combine la puissance des grands modèles de langage (LLM) avec vos données dans le Microsoft Graph et les applications Microsoft 365 pour transformer vos mots en l’outil de productivité le plus puissant de la planète, explique Microsoft.

Copilot sera intégré dans les applications Microsoft 365 telles que Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, et plus encore, et travaillera en tandem avec les utilisateurs de Microsoft 365.

En outre, le tout nouveau Business Chat peut être utilisé avec le calendrier, les e-mails, les chats, les documents, les réunions et les contacts du client dans toutes les applications Microsoft 365.

Par exemple, si vous demandez à Business Chat de « dire à mon équipe comment nous avons mis à jour la stratégie de produit », il créera une mise à jour de statut basée sur les réunions, les e-mails et les fils de discussion de la matinée précédente.

L’outil ultime de Microsoft 365 ?

Copilot dans Word rédige, édite, résume et crée en même temps que les personnes qui travaillent. Copilot peut ajouter du contenu à des documents existants, résumer du texte et réécrire des sections ou l’ensemble du document pour le rendre plus concis. Vous pouvez même obtenir des suggestions de tonalités — de professionnel à passionné et de décontracté à reconnaissant — pour vous aider à trouver la bonne note.

Copilot dans PowerPoint facilite le processus de création en transformant les idées en une présentation conçue à l’aide de commandes en langage naturel. Condensez de longues présentations en cliquant sur un bouton et utilisez des commandes en langage naturel pour ajuster les mises en page, reformater le texte et synchroniser parfaitement les animations.

Copilot in Excel permet de dégager des idées, d’identifier des tendances ou de créer des visualisations de données de qualité professionnelle en une fraction du temps. Il révèle des corrélations, propose des scénarios de simulation et suggère de nouvelles formules en fonction de vos questions. Il génère des modèles basés sur vos questions qui vous aident à explorer vos données sans les modifier.

Copilot dans Outlook peut aider à synthétiser et à gérer la boîte de réception afin de consacrer plus de temps à la communication proprement dite. Résumez les fils d’e-mails longs et alambiqués avec plusieurs personnes pour comprendre non seulement ce qui a été dit, mais aussi les différents points de vue de chaque personne et les questions ouvertes auxquelles il n’a pas encore été répondu.

Copilot dans Teams rend les réunions plus productives grâce à des résumés en temps réel et des actions à entreprendre directement dans le contexte de la conversation. Dans votre discussion, Copilot vous donne des réponses à des questions spécifiques ou vous informe sur ce que vous avez manqué, le tout sans interrompre le flux de la discussion.

Copilot dans Power Platform aidera les développeurs de tous niveaux à accélérer et à rationaliser le développement avec des outils à Low Code grâce à l’introduction de deux nouvelles fonctionnalités dans Power Apps et Power Virtual Agents.

Business Chat rassemble des données provenant de documents, de présentations, d’e-mails, de calendriers, de notes et de contacts pour aider à résumer les discussions, à rédiger des e-mails, à trouver des dates clés ou même à rédiger un plan basé sur d’autres fichiers de projet.

Encore des questions

Les nouvelles fonctionnalités sont impressionnantes, mais de nombreuses questions subsistent quant à leur efficacité, voire à la nécessité de les utiliser. Je ne voudrais certainement pas qu’une IA essaie de résumer ce que je dis lors d’une réunion ou d’une série d’e-mails, car elle pourrait facilement mal interpréter mes déclarations et donner de fausses idées aux gens. Microsoft a également récemment licencié une équipe entière chargée de veiller à l’éthique de l’IA, mais l’entreprise a précisé dans son annonce que Copilot « n’est pas formé sur le contenu des clients ou sur des messages individuels ».

Microsoft 365 Copilot est actuellement testée par 20 entreprises et sera étendue à d’autres personnes « dans les mois à venir ». On ne sait pas encore quand les comptes personnels Microsoft y auront accès.

Satya Nadella, président-directeur général de Microsoft, a déclaré à propos de cette annonce :