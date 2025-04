Accueil » Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : Samsung prépare une révolution pliable avec One UI 8 !

Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 : Samsung prépare une révolution pliable avec One UI 8 !

Samsung prévoit de lancer ses prochains smartphones pliables, les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7, équipés de la nouvelle interface One UI 8 basée sur Android 16. Cette mise à jour pourrait être disponible dès juillet 2025, coïncidant avec la sortie des nouveaux modèles pliables de la marque.

Cette stratégie marque un changement dans le calendrier habituel de Samsung, qui introduisait généralement les nouvelles versions de One UI avec la série Galaxy S. Cependant, le déploiement de One UI 7 ayant pris du retard, la firme semble vouloir accélérer la sortie de One UI 8 pour ses appareils pliables.

Ce changement est probablement lié au calendrier de Google. Google publiera la version stable d’Android 16 plus tôt cette année, en juin ou juillet. Ce calendrier coïncide avec la mise à jour annuelle des smartphones pliables de Samsung ; il est donc plausible que l’entreprise lance One UI 8 avec sa gamme de smartphones pliables plutôt qu’avec la série Galaxy S.

Comme mentionné précédemment, le déploiement de One UI 7 par Samsung a également été inhabituellement lent cette année. Même les smartphones éligibles de la série Galaxy S n’ont pas encore reçu la mise à jour. À ce stade, il semble que l’entreprise pourrait ignorer ses versions incrémentielles habituelles .1 ou .1.1 et passer directement de One UI 7.0 à One UI 8.0.

Qu’attendre des prochains smartphones pliables Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 ?

Des rendus non officiels du Galaxy Z Fold 7 suggèrent un design plus fin, avec une épaisseur de 4,5 mm une fois déplié, le rapprochant des modèles pliables les plus fins du marché. Le Galaxy Z Flip 7, quant à lui, pourrait adopter un écran externe couvrant toute la surface supérieure, interrompu uniquement par les découpes pour les doubles capteurs photo.

Les deux appareils devraient être équipés du processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Le Z Flip 7 bénéficierait d’une batterie légèrement plus grande de 4 300 mAh, tandis que le Z Fold 7 conserverait une batterie de 4 400 mAh.

En résumé, Samsung semble prêt à introduire One UI 8 avec ses nouveaux smartphones pliables, apportant des améliorations significatives tant au niveau matériel que logiciel.