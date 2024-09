Copilot Pages : la collaboration IA prend son envol avec Microsoft 365

Microsoft a commencé à déployer de nouvelles Copilot Pages afin d’améliorer l’expérience du Business Chat pour les clients commerciaux. Il s’agit d’un canevas dynamique et persistant conçu pour améliorer la collaboration en permettant aux utilisateurs de modifier et de partager avec leurs collègues du contenu généré par l’IA.

En effet, grâce à Copilot Pages, vous pouvez utiliser le chatbot Copilot de Microsoft et intégrer ses réponses dans une page dédiée, que vous pourrez ensuite modifier en temps réel avec vos collègues.

« Vous et votre équipe pouvez travailler ensemble sur une page avec Copilot, en visualisant les contributions de chacun en temps réel et en interagissant avec Copilot comme s’il était un partenaire à part entière », explique Jared Spataro, vice-président de l’IA au travail chez Microsoft. « Il s’agit d’un tout nouveau modèle de travail : une collaboration multiacteur, de l’humain à l’IA et de l’IA à l’humain. »

Microsoft Copilot Business Chat est une expérience de chatbot alimentée par l’IA qui a été lancée en décembre 2023 pour faciliter la collaboration dans les environnements d’entreprise. Il s’intègre aux applications Microsoft 365 pour fournir des informations intelligentes, automatiser les réponses et gérer les workflows. Les utilisateurs peuvent accéder au chatbot via Microsoft365.com, Microsoft Teams et Bing lorsqu’ils sont connectés avec un compte professionnel.

« Copilot Pages prend le contenu éphémère généré par l’IA et le rend durable, de sorte que vous pouvez le modifier, l’enrichir et le partager avec d’autres. Vous et votre équipe pouvez travailler en collaboration sur une page avec Copilot, voir le travail de chacun en temps réel et itérer avec Copilot comme un partenaire, en ajoutant plus de contenu à partir de vos données, de vos fichiers et du Web à votre page », poursuit Jared Spataro.

Démarrer avec Copilot Pages

Pour accéder à Copilot Pages, les utilisateurs doivent cliquer sur le bouton « Modifier dans les pages » disponible au bas d’une réponse Copilot. Cette action créera un formulaire et l’ouvrira à côté de la discussion. Les pages Copilot peuvent être partagées via un simple lien, permettant à vos collègues de les modifier instantanément, comme s’il s’agissait d’un document Word partagé. Vous pouvez également les intégrer en tant que composants dans d’autres pages. Grâce à son lien avec BizChat, le nouveau hub de travail de Copilot, vous pouvez extraire des données du Web ou de vos fichiers professionnels pour créer des plans de projet, des notes de réunion, des présentations commerciales, et bien plus encore. Microsoft voit en Copilot Pages un nouveau mode de travail où les contributions humaines et l’IA se mêlent harmonieusement sur un même canevas.

Le déploiement de Pages a commencé auprès des clients de Microsoft 365 Copilot et sera accessible à tous les abonnés d’ici la fin du mois. Cette fonctionnalité s’appuie sur les travaux collaboratifs de Microsoft avec Loop, un concurrent de Notion qui propose des documents Office futuristes et modulaires.

Accessibilité étendue

Microsoft a également décidé d’étendre l’accès à Copilot Pages aux plus de 400 millions d’utilisateurs qui bénéficient déjà de l’accès gratuit au chatbot Copilot lorsqu’ils se connectent avec un compte professionnel Microsoft Entra. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large visant à démocratiser l’utilisation de Copilot en entreprise, notamment en améliorant l’assistant IA dans diverses applications Office.