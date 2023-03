Comment Microsoft 365 Copilot va vous aider au quotidien ?

Grâce à ChatGPT, l’IA en langage naturel a pris le monde d’assaut. Mais jusqu’à présent, elle s’est sentie enclavée. Avec ces chatbots, tout se passe dans une seule fenêtre, avec une seule barre de recherche à saisir.

Nous avons toujours su que ces grands modèles de langage pouvaient faire beaucoup plus, et ce n’était qu’une question de temps avant que ce potentiel ne soit exploité. Microsoft vient d’annoncer Copilot, sa propre intégration de ChatGPT dans toutes ses applications Microsoft 365, notamment Word, PowerPoint, Outlook, Teams, etc.

Enfin, nous voyons comment l’IA générative sera utilisée plus couramment à l’avenir — et ce n’est pas nécessairement sous la forme d’un simple chatbot.

Introduire le langage naturel dans les applications

Depuis le lancement de l’API ChatGPT, je suis impatient de voir comment les développeurs pourraient utiliser la puissance d’un grand modèle de langage et l’intégrer dans les applications que les gens utilisent. Après tout, aussi amusants et excitants que soient ChatGPT ou Bing Conversation, ils ne produisent que du texte — et vous devez faire du copier-coller à partir de là.

Mais, Microsoft 365 Copilot montre à quel point l’IA générative peut être puissante et utile. Comme le montrent les démonstrations, Copilot a été intégré directement dans toutes ces applications et peut être utilisé pour toutes sortes de choses intéressantes. Dans PowerPoint, il peut générer des diaporamas entiers à partir d’une simple invite. Comme l’a indiqué le représentant de Microsoft, Copilot va probablement créer une version beaucoup plus sophistiquée du diaporama de remise des diplômes de votre enfant que vous ne le feriez jamais. Il en va de même dans une application plus complexe comme Excel, où Copilot peut facilement extraire des informations d’un ensemble de données non structurées et les présenter sous la forme d’un graphique.

Bien sûr, Copilot offre de nombreuses options pour modifier les choses ou choisir parmi différents styles — de la même manière que ChatGPT a toujours su le faire. Vous pouvez même demander à Copilot de créer un diaporama dans le style d’un autre projet que vous avez réalisé, ou d’utiliser des informations provenant d’une autre application comme Word. C’est très intéressant, et tout cela est intégré à Microsoft Graph, ce qui signifie que votre profil professionnel et les informations provenant de l’ensemble de l’écosystème sont automatiquement intégrés pour vous donner des résultats contextuels.

Il en va de même avec Outlook, où Copilot peut rédiger des e-mails pour vous, ou avec Word, où il peut créer un document à partir de quelques notes brutes. Ce n’est pas vraiment révolutionnaire, mais c’est utile et pratique. Et les exemples qui semblent les plus pratiques ne se contentent pas d’offrir un champ de recherche vide, ce qui semble être la clé pour rendre l’IA plus accessible.

Rendre l’IA accessible

Dans bon nombre de ces exemples, Copilot ne se contente pas de proposer une entrée ChatGPT dans la barre latérale. C’est bien plus que cela, et cela signifie qu’il faut s’appuyer davantage sur des suggestions, des modes d’interaction plus simples et même des préréglages. Lorsque Word génère un texte, il vous demande ce que vous en pensez et vous invite à le modifier. Lorsque vous demandez à PowerPoint de créer un diaporama, il vous propose différentes options de style qui amélioreront le résultat. Ce n’est pas sans rappeler ce que Microsoft a déjà ajouté à Bing Conversation.

Tout cela est très, très bien, surtout lorsque ces fonctions sont adaptées au type de tâche pour laquelle vous utilisez l’IA. Comme l’IA apparaît dans des applications plus courantes et plus accessibles, les développeurs doivent trouver des moyens de guider la conversation, et c’est exactement ce que Copilot a commencé à faire.

Il est très excitant d’imaginer comment les développeurs vont s’emparer de cette technologie et l’exploiter. Cela devrait suffire à attirer l’attention des opposants à l’IA les plus critiques.