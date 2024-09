Accueil » iPadOS 18 : La productivité et la créativité boostées avec de nouvelles apps et fonctionnalités

Avec iPadOS 18, l’iPad se transforme en véritable cahier numérique grâce à l’intelligence artificielle. La fonction « Smart Script » embellit et redresse votre écriture en temps réel, la rendant ainsi plus lisible, même pour les plus pressés d’entre nous. Mieux encore, Smart Script apprend à imiter votre style, de sorte que le texte collé se fond parfaitement dans vos notes manuscrites. Vous pouvez même modifier cette écriture collée pour la corriger ou la reformater.

L’application Calculatrice fait son entrée sur iPad, et elle est compatible avec l’Apple Pencil ! Résolvez vos problèmes mathématiques comme sur papier, la calculatrice se chargeant de résoudre les équations au fur et à mesure que vous les écrivez. Elle gère toutes les fonctions d’une calculatrice scientifique classique, et intègre désormais la conversion d’unités et un historique.

L’application Notes s’enrichit de la transcription audio en direct pendant vos enregistrements. Idéal pour les étudiants et les professionnels qui souhaitent conserver une trace écrite de leurs réunions. Vous pouvez également mettre en évidence du texte et créer des sections réductibles pour une meilleure organisation de vos notes.

Personnalisation à l’extrême sur iPadOS 18

iPadOS 18 offre une personnalisation poussée de votre iPad. Réorganisez les icônes d’applications et les widgets, choisissez de nouveaux thèmes pour les icônes, et personnalisez entièrement le Centre de contrôle. Ce dernier est désormais organisé en « écrans » que vous pouvez faire défiler, et vous choisissez les commandes à afficher et leur taille.

Découvrez également une nouvelle application Mots de passe, une interface repensée pour la visualisation de documents, la fonction « Points forts » dans Safari, un mode Jeu et une nouvelle présentation pour l’application Photos. L’intelligence artificielle d’Apple devrait également améliorer Siri et apporter de nouveaux outils de rédaction et de génération d’images dans les futures versions d’iPadOS 18.

Disponibilité

La mise à jour iPadOS 18 est en cours de déploiement sur les modèles d’iPad compatibles, en même temps que la sortie d’iOS 18 pour les iPhone ou encore de macOS Sequoia sur votre Mac et de watchOS 11 sur votre Apple Watch.

iPadOS 18 apporte une multitude de nouveautés et d’améliorations qui transforment l’expérience utilisateur sur iPad. Personnalisation, écriture manuscrite améliorée, nouvelle application Calculatrice… Cette mise à jour majeure offre un iPad plus intelligent, plus flexible et plus adapté à vos besoins.