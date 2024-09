Galaxy S25 Ultra : Un design inchangé mais avec quelques ajustements mineurs

On peut dire sans se tromper qu’au cours des trois dernières années d’appareils de la série S, l’innovation s’est quelque peu essoufflée au siège de Samsung, car tous les smartphones depuis le Galaxy S22 se ressemblent constamment. J’aurais aimé vous dire que le Galaxy S25 Ultra pourrait rompre avec ce cycle de design ennuyeux, mais je crains que ce ne soit pas le cas.

C’est du moins ce que suggèrent les dernières fuites de rendus du Galaxy S25 Ultra. Nous avons enfin un aperçu du prochain flagship, et voici tout ce que vous devez savoir. Les fuites proviennent de Android Headlines.

Les rendus du Galaxy S25 Ultra sont ceux de la variante noire, et il y a quelques différences que l’on peut remarquer tout de suite. La première et la plus évidente est que les coins sont légèrement arrondis par rapport aux bords pointus du Galaxy S24 Ultra.

La différence suivante concerne les côtés de l’écran. Le Galaxy S24 Ultra avait un écran plat, mais les bords étaient encore un tout petit peu incurvés. Cela devrait changer avec le Galaxy S25 Ultra, car le smartphone adopte des côtés complètement plats, un peu comme la série Pixel 9.

En ce qui concerne les autres spécifications annoncées par la rumeur, la caméra ultra-large sera dotée d’un capteur de 50 mégapixels. Le capteur principal est de 200 mégapixels, et les capteurs 5X de 50 mégapixels et un téléobjectif 3X de 10 mégapixels devraient rester inchangés, tout comme ses dimensions (162,8 x 77,6 x 8,2 mm). Du point de vue du design, il semble y avoir des bords d’objectif proéminents autour de toutes les caméras, comme sur le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6. Le Galaxy S25 Ultra devrait également être un peu plus léger (219 g) que le S24 Ultra (232 g).

On attend le Galaxy S25 Ultra en janvier

Samsung s’en tient à une batterie de 5 000 mAh et à une vitesse de charge de 45W. La seule grande amélioration sera le SoC Snapdragon 8 Gen 4 qui devrait améliorer les performances grâce aux cœurs Oryon.

Quant à la date de sortie du Galaxy S25 Ultra, puisque la série Galaxy S24 a été annoncée en janvier de cette année, on peut s’attendre à ce que Samsung lance la série S25 au cours des deux premières semaines de janvier.

Que pensez-vous du fait que Samsung refuse d’ajouter du bling-bling à ses smartphones de la série S ? Pensez-vous que Samsung pourrait nous impressionner avec de nouvelles fonctionnalités logicielles et d’intelligence artificielle ?