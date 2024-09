Galaxy S25 Ultra : Un nouveau capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels dévoilé

Alors que nous avons assisté à l’événement de lancement de la série iPhone 16 hier soir, et encore à plusieurs mois de l’annonce probable de la série Galaxy S25, il semblerait que le prochain flagship de Samsung, le Galaxy S25 Ultra, n’ait déjà plus beaucoup de secrets, du moins sur le plan de la caméra.

D’après Ice Universe, célèbre source spécialisée dans les produits Samsung, les spécifications des caméras arrière du Galaxy S25 Ultra seraient déjà « confirmées ». Et ce ne sont pas de simples rumeurs, mais des détails précis incluant les modèles de capteurs, les tailles de pixels et, le cas échéant, les limites de zoom optique.

Les quatre caméras arrière présumées du Galaxy S25 Ultra

Voici les spécifications supposées du système photo du Galaxy S25 Ultra :

Capteur principal de 200 mégapixels : Samsung Isocell HP2

Capteur téléobjectif secondaire de 10 mégapixels : Sony IMX754 avec zoom optique 3x

Capteur périscope téléobjectif de 50 mégapixels : Sony IMX854 avec zoom optique 5x et une taille de pixel de 0,7 micromètre

Capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels : Samsung Isocell JN3 avec une taille de pixel de 0,7 micromètre

Si vous êtes familier avec les spécifications de la caméra du Galaxy S24 Ultra, ces détails ne semblent pas représenter une grande avancée. En effet, les capteurs principal, téléobjectif secondaire et périscope semblent rester presque inchangés par rapport à ceux du modèle précédent. Cela pourrait décevoir ceux qui attendaient des améliorations plus significatives.

Des attentes élevées pour la caméra ultra grand-angle

Une des principales évolutions attendues réside dans la caméra ultra grand-angle, qui passerait de 12 mégapixels à 50 mégapixels, ce qui pourrait effectivement apporter une amélioration notable en termes de qualité photo. Le capteur Isocell JN3, qui n’a pas encore été utilisé sur un appareil existant, pourrait renforcer l’attrait de l’appareil photo ultra grand-angle du S25 Ultra.

Cependant, pour le capteur principal de 200 mégapixels, le Isocell HP2, qui aura bientôt deux ans, certains pourraient regretter que Samsung ne cherche pas à innover davantage dans ce domaine. Même si Ice Universe évoque une « petite mise à jour du processus » pour ce capteur, il reste à voir si cela suffira à faire une réelle différence pour les utilisateurs finaux.

D’autres détails supposés sur le Galaxy S25 Ultra

Outre le système de caméra, d’autres spécifications du Galaxy S25 Ultra ont également fuité. Le design de l’appareil resterait analogue à celui de son prédécesseur, avec quelques ajustements mineurs. Le S25 Ultra pourrait ainsi mesurer 162,2 x 77,6 x 8,4 mm et peser un peu plus de 220 grammes, ce qui le rendrait légèrement plus court, plus fin et plus léger que le S24 Ultra, tout en offrant un écran légèrement plus grand, passant de 6,8 à 6,9 pouces.

Concernant la batterie, elle devrait rester à une capacité de 5 000 mAh, tandis que la puissance de traitement bénéficierait, comme chaque année, d’une amélioration. La mémoire vive pourrait également passer de 12 à 16 Go, ce qui marquerait un changement notable pour les performances multitâches et globales de l’appareil.

Le design général, bien qu’analogue, pourrait adopter des bords plus arrondis et une épaisseur réduite, permettant ainsi au Galaxy S25 Ultra de se distinguer visuellement tout en s’inscrivant dans la lignée des flagships Android actuels.