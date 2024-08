Accueil » Le Snapdragon 8 Gen 4 intégrera des cœurs Oryon et un GPU Adreno 830

En février 2024, le directeur marketing de Qualcomm a déclaré lors du Mobile Word Congress (MWC) que les plateformes mobiles Snapdragon seraient réinventées avec le processeur Oryon, et cela s’avère être vrai. Une diapositive qui a fait l’objet d’une fuite révèle que Qualcomm apporte effectivement des cœurs de processeur Oryon avec le Snapdragon 8 Gen 4.

Le nouveau cœur Oryon, développé par l’équipe Nuvia de Qualcomm, est déjà disponible sur les processeurs de la série Snapdragon X pour les PC Windows, notamment Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus. Le nouveau cœur du processeur est considéré comme très puissant, mais il consomme relativement plus d’énergie que les puces d’Apple.

Par ailleurs, la diapositive confirme également que le prochain chipset phare passera à un nœud de processus de 3 nm, très probablement développé dans la fonderie de TSMC. Ensuite, la fuite du listing Geekbench du Snapdragon 8 Gen 4 confirme qu’il s’agira d’une configuration 2 + 6 CPU avec 2 cœurs Oryon cadencés à 4,09 GHz (une première pour un chipset Snapdragon mobile), et 6 cœurs Oryon cadencés à 2,78 GHz.

Outre le processeur Oryon, la diapositive indique qu’il y aura deux variantes du Snapdragon 8 Gen 4 – SM8750 et SM8750P – une variante standard et probablement une variante plus performante pour une utilisation exclusive sur la prochaine série Galaxy S25 de Samsung. Mais, d’autres flagships pourraient également adopter la puissante puce de Qualcomm.

GPU Adreno 830 sur le Snapdragon 8 Gen 4

Le GPU serait Adreno 830 sur le Snapdragon 8 Gen 4, ce qui permettrait d’obtenir les meilleures performances graphiques et la meilleure efficacité énergétique. En ce qui concerne l’IA, Qualcomm semble avoir développé un sous-système d’IA basse consommation (LPAI) avec un DSP dédié et un accélérateur d’IA pour des expériences d’IA rapides et toujours actives.

Malheureusement, on ne sait pas grand-chose d’autre sur le Snapdragon 8 Gen 4, mais avec les résultats des benchmarks, la nouvelle fuite donne une image assez claire du chipset. Bien que l’amélioration des performances par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 ne soit pas très importante, le nouveau chipset semble être beaucoup plus efficace, du moins sur le papier.

Qualcomm devrait dévoiler le chipset Snapdragon 8 Gen 4 lors du Snapdragon Summit 2024 le 21 octobre. La rumeur veut que l’un des premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Gen 4 soit le Xiaomi 15, qui devrait être lancé en Chine dans le courant du mois d’octobre.