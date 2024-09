Google Chrome améliore la gestion des onglets avec des groupes synchronisés

Google vient de mettre à jour le navigateur Chrome avec trois fonctionnalités intelligentes pour une meilleure gestion et organisation des onglets dans le navigateur populaire. Ces mises à jour arrivent sur iPhone, iPad, Android et ordinateur de bureau.

Google explique : « Avec ces nouvelles fonctionnalités d’onglets dans Chrome, nous facilitons le suivi des tâches et la consultation de vos sites Web préférés, tout en passant d’un appareil à l’autre, à la maison ou en déplacement ». Vous pouvez déjà créer des groupes d’onglets codés par couleur dans Google Chrome sur Android et sur l’ordinateur de bureau. Avec la dernière version de Chrome sur iOS, vous pourrez faire de même sur l’iPhone et l’iPad. Il suffit d’appuyer sur un onglet, de choisir « Ajouter un onglet à un nouveau groupe », de lui donner un nom et de lui attribuer une couleur pour faciliter le tri. Vous pouvez ensuite déplacer les onglets pertinents vers ce groupe en les faisant glisser ou en appuyant longuement sur l’onglet concerné.

Les groupes d’onglets étaient auparavant une fonctionnalité locale, c’est-à-dire qu’ils n’existaient que sur l’appareil où vous aviez créé le groupe d’onglets. Désormais, ces groupes d’onglets se synchronisent entre les appareils. Vous pouvez créer un groupe d’onglets sur votre téléphone et y accéder sur le grand écran.

Les groupes d’onglets sont un excellent moyen d’organiser la recherche pour les projets, mais sans la synchronisation, ils ne sont pas aussi utiles. La synchronisation des groupes d’onglets est en cours de déploiement sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Chrome améliore la synchronisation entre les plateformes

En ce qui concerne l’amélioration de la synchronisation entre les plateformes, Chrome suggérera également les sites que vous avez visités d’une plateforme à l’autre. Si vous synchronisez l’historique de votre navigateur sur plusieurs appareils, vous pouvez simplement rechercher le site que vous avez visité sur un autre appareil. Cela peut toutefois prendre un certain temps pour fouiller dans l’historique, c’est pourquoi Google Chrome présentera désormais un panneau « Continuer cet onglet » sur l’écran d’accueil. Ainsi, vous pouvez reprendre une activité de navigation sur l’ordinateur de bureau là où vous l’avez laissée sur votre téléphone. Pour l’instant, le panneau « Continuer cet onglet » ne suggère qu’un seul site web et l’intelligence artificielle de Google décide automatiquement de l’onglet que vous souhaitez revisiter.

Cette fonctionnalité particulière fait l’objet d’une expérimentation limitée sur Android, iOS et le bureau, il est donc possible que vous ne la voyiez pas tout de suite.