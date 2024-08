Accueil » Galaxy S25 Ultra : Un nouveau design arrondi pour plus de confort et de performance

Galaxy S25 Ultra : Un nouveau design arrondi pour plus de confort et de performance

Galaxy S25 Ultra : Un nouveau design arrondi pour plus de confort et de performance

Prochain fleuron de Samsung, le Galaxy S25 Ultra abandonnera les bords anguleux de son prédécesseur, le Galaxy S24 Ultra, en faveur d’une esthétique plus douce. Des rendus récemment partagés par le célèbre Ice Universe révèlent un design légèrement arrondi qui promet d’améliorer le confort d’utilisation, en évitant l’inconfort des coins parfois jugés trop agressifs.

Ce choix de Samsung de s’aligner sur une esthétique plus douce pourrait séduire les utilisateurs qui recherchent un appareil à la fois performant et agréable à manipuler. Les coins arrondis du Galaxy S25 Ultra pourraient ainsi résoudre l’un des rares points faibles de son prédécesseur, souvent critiqué pour son design un peu trop tranchant.

Ice Universe précise que les rendus partagés ne reflètent pas tous les détails des modifications apportées. Par exemple, bien que les rails latéraux du téléphone soient supposés avoir une courbe vers l’arrière, ce détail n’apparaît pas dans les images, où les côtés du téléphone semblent plutôt plats.

Une autre modification notable est la réduction de la largeur du téléphone. En effet, la partie du cadre près de l’écran devrait être droite, réduisant ainsi la largeur globale de l’appareil de 79 mm à 77,6 mm, tout en augmentant la diagonale de l’écran à 6,86 pouces contre 6,79 pouces auparavant.

Le Galaxy S25 Ultra serait également plus fin que son prédécesseur, avec une épaisseur de 8,4 mm contre 8,6 mm pour le Galaxy S24 Ultra. Ce gain de finesse s’ajoute aux autres raffinements du design, qui devraient assurer à ce nouveau modèle une place parmi les meilleurs smartphones du marché.

Des performances renforcées dans le Galaxy S25 Ultra

Sous le capot, le Galaxy S25 Ultra embarquera le tout nouveau chipset Snapdragon, promettant des performances encore plus rapides. Couplé à une RAM de 16 Go, il devrait offrir une fluidité exceptionnelle, idéale pour les utilisateurs exigeants. De plus, le smartphone pourrait être équipé de deux nouveaux modules de caméra, dont un ultra grand-angle et un nouveau capteur téléobjectif, renforçant encore son attrait pour les amateurs de photographie mobile.

En somme, le Galaxy S25 Ultra s’annonce comme un modèle alliant puissance, confort et esthétique raffinée, répondant aux attentes élevées des utilisateurs et se plaçant en tête des smartphones les plus attendus de l’année.