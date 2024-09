Accueil » iPhone 16 Pro et IA : Pas de surcoût malgré des innovations importantes

Apple se prépare à dévoiler ses premiers smartphones intégrant une intelligence artificielle (IA) en profondeur, une évolution qui permettra à la marque de rivaliser avec les principaux fabricants de smartphones Android. Cependant, une question demeure chez les acheteurs : cette nouveauté sera-t-elle une excuse pour augmenter les prix ?

Samsung et Google ont effectivement revu à la hausse les tarifs de leurs smartphones premium dotés d’IA, et certaines rumeurs indiquaient que l’iPhone 16 Pro pourrait débuter à un prix plus élevé que l’iPhone 15 Pro. Mais selon les dernières fuites, il semble qu’Apple ait pris une décision différente.

Pas d’augmentation de prix pour l’iPhone 16 Pro ?

Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, a partagé de nouvelles informations sur la série iPhone 16 sur X (anciennement Twitter). Selon lui, toute la gamme d’iPhone 16 sera équipée d’un bouton de capture tactile, une fonctionnalité inspirée des capteurs photo reflex numériques (DSLR). Ce bouton permettra aux utilisateurs d’accéder à des contrôles plus précis et professionnels lors de la prise de photos, une première dans l’écosystème iPhone.

En plus de cette nouveauté, Gurman confirme que les modèles Pro de l’iPhone 16 auront des bordures 33 % plus fines que celles de l’iPhone 15 Pro, une différence qui sera visuellement perceptible.

Mais ce n’est pas la seule amélioration visible dès la première utilisation : l’autonomie de la batterie devrait également être renforcée. L’iPhone 15 Pro est déjà considéré comme l’un des meilleurs smartphones en matière de durée de vie de la batterie, mais les modèles iPhone 16 Pro pourraient repousser encore ces limites, permettant aux utilisateurs de rester déconnectés des chargeurs plus longtemps.

Fausse alerte sur l’augmentation des prix

Des rumeurs antérieures laissaient entendre que les modèles Pro de l’iPhone 16 pourraient être vendus plus chers que les iPhone 15 Pro, dont le prix de départ est de 1 229 euros. Certains rapports expliquaient qu’Apple justifierait cette hausse par une capacité de stockage de base plus élevée, atteignant 256 Go. Cependant, Gurman a démenti ces affirmations, précisant qu’il ne s’attend pas à une augmentation du prix pour l’iPhone 16 Pro par rapport à l’iPhone 15 Pro.

Enfin, Gurman a confirmé que la présentation « Glowtime » du jour mettra en lumière les avancées d’Apple en matière d’intelligence artificielle, ainsi que la nouvelle puce A18. Cette dernière sera fabriquée par TSMC selon un processus de gravure en 3 nm et reposera sur l’architecture V9 d’Arm. Grâce à ce nouveau processeur plus rapide, l’iPhone 16 sera capable de gérer efficacement le traitement local des tâches d’IA, évitant ainsi une surcharge et garantissant des performances fluides.

Avec ces informations, il est clair qu’Apple mise sur des innovations matérielles et logicielles significatives pour attirer les consommateurs, sans pour autant augmenter les prix. L’ajout de l’IA, de nouveaux boutons de capture tactile, une meilleure autonomie, et la puce A18 sont autant d’arguments pour justifier l’attente autour de cette nouvelle génération d’iPhone. Si les rumeurs se confirment, les utilisateurs pourraient profiter d’un iPhone encore plus performant sans avoir à débourser davantage que pour les modèles précédents.