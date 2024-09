Pas de supercycle pour l’iPhone 16 : Mark Gurman sceptique sur les ventes en 2024

Les analystes prédisaient une supercycle pour l’iPhone 16 cette année, un phénomène où de nombreux utilisateurs de l’iPhone, qui attendaient le moment idéal pour remplacer leur ancien appareil, franchissent finalement le pas pour acquérir un nouveau modèle.

Un supercycle est souvent déclenché par un événement spécifique, et cette année, on aurait pu penser que le lancement de l’initiative Apple Intelligence, la nouvelle plateforme d’intelligence artificielle d’Apple, jouerait ce rôle de catalyseur pour les ventes.

Cependant, Mark Gurman, journaliste de Bloomberg, n’est pas de cet avis. Dans sa dernière newsletter « Power On », il exprime son scepticisme quant à l’idée que 2024 serait l’année du supercycle pour l’iPhone 16.

Pourquoi un supercycle semble peu probable cette année

Le principal frein à cette hypothèse réside dans les conditions macroéconomiques actuelles, qui affectent la demande mondiale de smartphones. Même en Chine, le plus grand marché mondial des smartphones, les ventes restent faibles. De plus, bien que les nouveaux iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max proposeront des écrans légèrement plus grands (6,3 pouces et 6,9 pouces respectivement), cela ne suffira pas à déclencher un supercycle.

Certes, Apple Intelligence est prometteur, mais il pourrait ne pas être l’élément déclencheur que les utilisateurs attendaient pour mettre à jour leur iPhone.

La plateforme ne sera disponible que sur certains modèles : iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, et iPhone 16 Pro Max. De plus, certaines fonctionnalités majeures, comme la création d’emojis personnalisés (Genmoji) ou l’intégration du chatbot ChatGPT à Siri, ne seront accessibles qu’à partir d’iOS 18.2, prévu en décembre 2024.

Les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 16 ne suffiront pas à convaincre les utilisateurs

Outre l’introduction d’une nouvelle caméra ultra-large de 48 mégapixels sur les modèles Pro, certains ajustements comme la disposition verticale des caméras arrière sur les versions non-Pro (iPhone 16 et iPhone 16 Plus) ne semblent pas suffisants pour provoquer une vague massive d’achats. Même si cette nouvelle disposition permettrait de visualiser les photos et vidéos en 3D via le Vision Pro, cela ne constitue pas un argument de poids pour inciter les utilisateurs à se précipiter vers ces modèles.

L’arrivée des nouvelles fonctionnalités comme le bouton Capture (qui permet de zoomer, de faire la mise au point et de prendre des photos ou vidéos d’une simple pression) ou encore le bouton Action (apparu sur l’iPhone 15 Pro et maintenant présent sur tous les modèles iPhone 16), bien que pratiques, ne semblent pas non plus être des raisons suffisantes pour déclencher un supercycle.

Apple Intelligence et l’avenir du supercycle

Un autre facteur limitant réside dans la portée encore restreinte de Apple Intelligence. La plateforme n’est pas encore disponible dans certaines régions majeures comme l’Union Européenne ou la Chine, deux marchés clés pour Apple. Selon Gurman, la majorité des consommateurs ne comprennent pas encore pleinement l’intérêt de cette nouvelle technologie, et Apple aura besoin de temps pour éduquer son public avant de déclencher une vague d’achats.

Cependant, Gurman reste optimiste pour l’avenir. Il pense que l’année prochaine pourrait voir l’avènement d’un supercycle avec l’arrivée de l’iPhone 17. Ce modèle devrait non seulement proposer des améliorations majeures de la plateforme Apple Intelligence, mais aussi un tout nouveau design qui pourrait séduire les utilisateurs.

L’annonce imminente de la nouvelle gamme Apple

Le lancement de la gamme iPhone 16, accompagné des nouveaux Apple Watch Series 10, Apple Watch SE 3, Apple Watch Ultra 3, et des AirPods de quatrième génération, est prévu pour ce lundi 9 septembre à 19 heures, heure de Paris. Bien que cette annonce soit très attendue, Gurman reste convaincu que cette année ne marquera pas le retour d’un supercycle pour l’iPhone, contrairement à 2025, qui pourrait être l’année charnière.

En résumé, malgré des innovations importantes, la sortie de l’iPhone 16 ne déclenchera probablement pas de supercycle en 2024. Les conditions économiques, la disponibilité progressive des fonctionnalités de Apple Intelligence, et l’absence de changements significatifs dans le design ou les spécifications des nouveaux modèles pourraient freiner l’engouement habituel. Cependant, tout porte à croire que l’iPhone 17 pourrait bien raviver la flamme l’année prochaine.