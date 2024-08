Apple A18 : Apple uniformisera la puissance avec la puce sur tous les iPhone 16

Apple semble prêt à apporter des changements significatifs à la gamme iPhone 16, notamment en ce qui concerne la puissance de traitement. Contrairement aux générations précédentes, où la segmentation de la puissance de traitement était assez marquée, Apple prévoit d’équiper à la fois l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Pro de la toute nouvelle génération de puces Apple A18.

Cette décision est motivée par une refonte logicielle majeure que la société prépare, ainsi que par l’évolution rapide des technologies d’intelligence artificielle sur le marché des smartphones.

L’iPhone 15, par exemple, était équipé de la puce A16, une version dérivée du processeur de l’iPhone 14 Pro, tandis que l’iPhone 15 Pro bénéficiait du processeur plus rapide A17 Pro. Pour la série iPhone 16, Apple va uniformiser la puissance en intégrant sa dernière génération de processeurs A18 dans tous les modèles. Ces nouvelles puces seront fabriquées avec le procédé de gravure en 3 nm de TSMC, permettant des gains significatifs en performance et en efficacité énergétique.

Une réponse à l’explosion de l’IA mobile

L’émergence soudaine de l’intelligence artificielle dans les smartphones de la concurrence oblige Apple à intensifier ses efforts dans ce domaine. Ainsi, l’Apple A18 intégrera un coprocesseur de machine learning encore plus puissant. Cette évolution est cruciale pour Apple, qui souhaite maintenir son engagement en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs. En traitant les tâches d’IA directement sur l’appareil, Apple minimise les risques associés à l’envoi de données vers le cloud, tout en offrant des performances accrues.

Bien que les iPhone 16 et 16 Pro partagent la même génération de puces, Apple continue de différencier ses modèles en ajustant les spécifications internes.

Selon un informateur fiable, l’iPhone 16 sera équipé d’une version moins puissante du chipset A18. Tandis que l’iPhone 16 Pro sera doté de 2 cœurs haute performance atteignant probablement jusqu’à 4,05 GHz et de 4 cœurs milieu de gamme, avec un sous-système graphique à 6 cœurs GPU, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus se contenteront de 5 cœurs GPU et d’une mémoire cache réduite.

Performances comparées : Apple A18 vs A17

Le passage à le Apple A18 devrait se traduire par une augmentation notable des performances par rapport à le A17 :

5 % plus rapide en termes de CPU

30 % de gain en performances graphiques

10 % de réduction de la consommation d’énergie

Score Geekbench de 8571 contre 7288 pour l’A17

Ajax : le modèle de langage d’Apple pour iOS 18

En parallèle, Apple travaillerait sur son propre modèle de langage de machine learning, baptisé Ajax, qui devrait être intégré à iOS 18. Ce modèle, conçu pour traiter les tâches d’IA directement sur l’appareil, s’intègrera parfaitement aux capacités de traitement de l’A18, qui sera probablement l’une des fonctionnalités phares lors du lancement de l’iPhone 16, prévu pour le 9 septembre.

En somme, la série iPhone 16 marque une évolution majeure dans la stratégie d’Apple, en mettant l’accent sur des performances accrues, une intégration avancée de l’intelligence artificielle, et une différenciation continue des modèles pour répondre aux besoins variés des utilisateurs.