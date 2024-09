Accueil » Snapdragon X Plus à 8 cœurs : Qualcomm lance une version plus abordable pour PC Windows

Snapdragon X Plus à 8 cœurs : Qualcomm lance une version plus abordable pour PC Windows

Snapdragon X Plus à 8 cœurs : Qualcomm lance une version plus abordable pour PC Windows

Qualcomm a donné le signal de départ de la « deuxième vague » de PC basés sur une architecture ARM avec Windows 11. Les premiers ordinateurs Windows équipés de puces Snapdragon X ont été lancés en juin, avec des puces Snapdragon X Elite ou Snapdragon X Plus. Ces appareils ne sont pas bon marché.

Si les nouvelles puces Qualcomm présentent toutes les mêmes caractéristiques que les modèles à 10 et 12 cœurs, elles sont nettement moins performantes à certains égards, notamment sur le plan graphique. En moyenne, elles disposent de moins de la moitié de la puissance du GPU pour les jeux et autres applications graphiques. Et bien qu’ils bénéficient tous des mêmes 45 TOPS de performances en matière d’intelligence artificielle grâce à leur NPU, ils ont également 12 Mo de cache CPU en moins.

Comme indiqué précédemment, Qualcomm a lancé sa première grande vague d’ordinateurs portables Windows cet été, à partir de 1 199 euros (999 dollars outre-Atlantique), mais une nouvelle puce un peu moins puissante pourrait bientôt permettre de gagner au moins une centaine d’euros.

Aujourd’hui, Qualcomm annonce ses premières puces Snapdragon X Plus à 8 cœurs, qui équiperont les nouveaux Asus Zenbook S 15 et Dell Inspiron 14, vendus au prix de 899 dollars chacun.

Le Snapdragon X Plus à 8 cœurs diffère sans surprise du Snapdragon X Plus standard en ayant 8 cœurs de CPU, alors que la puce standard a un CPU à 10 cœurs. La nouvelle puce dispose également de moins de cache que le Snapdragon X Plus classique (30 Mo contre 42 Mo) et d’un GPU plus faible (1,7 TFLOPs contre 3,8 TFLOPs). Il s’agit néanmoins d’un processeur fabriqué selon un procédé 4 nm.

De nouveaux Copilot+ PC

La nouvelle puce de Qualcomm est également dotée d’un NPU offrant jusqu’à 45 TFLOPS de performances en matière d’intelligence artificielle, ce qui signifie que les ordinateurs équipés de cette puce devraient obtenir la désignation Copilot+ PC. Les Copilot+ PC bénéficient de fonctionnalités telles que la controversée Recall de Microsoft, les sous-titres en direct, les effets de studio pour la caméra et la super résolution IA pour les jeux.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons la prise en charge optionnelle de la 5G, le codage/décodage AV1, Bluetooth 5.4, la prise en charge simultanée de trois moniteurs 4K/60 Hz et les capacités Snapdragon Seamless pour les expériences inter-appareils. Il convient également de noter que les puces Snapdragon ont tendance à être plus efficaces que la plupart des processeurs Intel et AMD, de sorte que vous devriez vous attendre à une bonne autonomie de batterie sur les ordinateurs portables équipés du Snapdragon X Plus à 8 cœurs.

Selon les benchmarks internes de Qualcomm pour les nouvelles puces à 8 cœurs, cela signifie qu’elles sont environ 80 % aussi performantes que les puces à 12 cœurs de l’entreprise dans le domaine du processeur, et au même niveau que les puces à 10 cœurs pour ce qui est de la productivité. Mais avec les puces à 8 cœurs, ces scores graphiques sont, comme on pouvait s’y attendre, réduits de moitié.

Bien entendu, Qualcomm fait également la publicité du Snapdragon X Plus X1P-42-100 avec toutes sortes de diagrammes et de statistiques axés sur les performances par watt. Puisqu’il s’agit d’une puce ARM, le nouveau modèle peut certainement impressionner, mais il convient également de garder à l’esprit que Intel lance actuellement sa nouvelle famille de processeurs x86 « Lunar Lake », qui réalisera également des gains significatifs en matière d’efficacité énergétique.

Des PC Snapdragon à moins de 800 dollars

Qualcomm indique qu’Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo et Samsung proposeront tous des ordinateurs équipés de la puce Snapdragon X Plus à 8 cœurs, les premiers ordinateurs étant lancés aujourd’hui. La société a ajouté que les ordinateurs portables équipés de ce processeur seront proposés à partir de 799 dollars, ce qui ne représente pas une baisse de prix considérable par rapport aux PC Snapdragon actuels.