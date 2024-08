Microsoft Recall : Test imminent avec les Windows Insiders en Octobre

La fonction Recall de Windows 11 a été l’une des plus grosses erreurs de Microsoft dans l’histoire récente. Microsoft a maintenant confirmé qu’elle commencerait bientôt à tester une version modifiée dans les builds de Windows 11 Insider.

Microsoft prévoit de permettre aux testeurs de Windows d’essayer la fonctionnalité controversée IA « Recall » en octobre. Initialement prévue pour être lancée en juin avec les Copilot+ PC, la fonctionnalité a été retardée en raison de préoccupations liées à la sécurité.

Lors de l’annonce du report le 13 juin, Microsoft avait promis que la fonctionnalité, qui capture pratiquement tout ce qui s’affiche sur votre PC, serait disponible pour les Windows Insiders « dans les semaines à venir ». Cependant, ce délai s’est étendu à plusieurs mois. « Avec l’engagement de fournir une expérience Recall (en avant-première) fiable et sécurisée sur les Copilot+ PC, nous annonçons que Recall sera disponible pour les Windows Insiders à partir d’octobre », a déclaré Pavan Davuluri, responsable de Windows et Surface, dans un article de blog mis à jour.

Cette fonctionnalité utilise des modèles d’IA locaux intégrés à Windows 11 pour capturer des captures d’écran de presque tout ce que vous voyez ou faites sur votre ordinateur. Elle vous permet ensuite de rechercher et de retrouver des éléments que vous avez vus, avec une fonctionnalité de ligne de temps qui vous permet de parcourir toutes ces captures pour revoir votre travail à une date précise. Par exemple, si vous ne vous souvenez pas de l’endroit où vous avez vu un message ou un produit important, vous pouvez le rechercher dans Recall.

Toutefois, bien que Microsoft ait toujours affirmé que Recall est sécurisé, local et privé sur l’appareil, des chercheurs en sécurité ont découvert que la base de données n’était pas chiffrée, ce qui laissait potentiellement la fonctionnalité accessible à des logiciels malveillants. Microsoft travaille désormais sur des changements majeurs, notamment en rendant la fonctionnalité Recall activable manuellement plutôt qu’activée par défaut, en chiffrant la base de données et en ajoutant une authentification via Windows Hello.

Une sécurité renforcée pour Recall

Davuluri n’a pas expliqué les raisons du report supplémentaire, mais il a indiqué que « la sécurité reste notre priorité absolue et lorsque Recall sera disponible pour les Windows Insiders en octobre, nous publierons un blog avec plus de détails ». Il est probable que Microsoft ait besoin de plus de temps pour tester pleinement les modifications de sécurité apportées à Recall.

Cela pourrait également signifier que le lancement complet de Recall pourrait ne pas avoir lieu cette année. En effet, Microsoft teste généralement les nouvelles fonctionnalités de Windows avec son programme Insider pendant plusieurs semaines, voire des mois, avant de les déployer plus largement. Le calendrier dépendra donc du moment où Microsoft parviendra à livrer la version test de Recall en octobre.

De plus, Microsoft n’a toujours pas annoncé de plans pour apporter Recall à plus d’ordinateurs sous Windows 11. Même lorsqu’elle sera entièrement déployée, où il s’agira, espérons-le, d’une option opt-in, la fonction ne sera disponible que sur les Copilot+ PC. Si vous ne possédez pas l’un d’entre eux, vous pouvez ignorer tout cela.