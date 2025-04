Asus + Xbox : Une console portable qui va changer la donne ?

Asus a récemment dévoilé un teaser intrigant suggérant une collaboration avec Xbox, alimentant les spéculations sur le développement potentiel d’une console portable dédiée au gaming. Cette annonce a suscité un vif intérêt au sein de la communauté des joueurs, impatients de découvrir les fruits de cette alliance.

Le compte officiel Republic of Gamers (ROG) d’Asus a partagé une vidéo mettant en scène leur mascotte robotique interagissant avec divers appareils. Notamment, on y aperçoit une console ROG Ally X et une manette ROG Raikiri Pro Xbox fusionnant dans une mystérieuse machine. Cette séquence suggère la création d’un nouvel appareil hybride combinant les atouts des deux dispositifs. De plus, la disposition des boutons visibles dans le teaser correspond à celle des manettes Xbox, renforçant l’idée d’une intégration poussée entre les deux marques.

Réactions et implications de ce partenariat Asus et Xbox

La réponse rapide du compte officiel Xbox au teaser d’Asus, utilisant le mème du singe au regard fuyant, laisse penser à une coordination entre les deux entreprises. Cette interaction suggère une collaboration officielle visant à développer un appareil portable dédié au gaming, combinant l’expertise matérielle d’Asus et l’écosystème logiciel de Xbox.

Le ROG Ally d’Asus, lancé en juin 2023, est une console portable fonctionnant sous Windows 11 et équipée de processeurs AMD Ryzen Z1 et Z1 Extreme. Elle offre une expérience de jeu portable performante, compatible avec une vaste bibliothèque de jeux PC. Cette plateforme pourrait servir de fondation pour le développement d’une nouvelle console intégrant plus étroitement les services Xbox, tels que le Game Pass, offrant ainsi aux joueurs une expérience hybride enrichie.

Perspectives et attentes

Bien que les détails précis de cette collaboration restent à confirmer, l’idée d’une console portable issue de l’alliance entre Asus et Xbox est prometteuse. Les joueurs pourraient bénéficier d’un appareil combinant la flexibilité et la puissance du matériel Asus avec l’écosystème riche et diversifié de Xbox. Cette initiative s’inscrit dans une tendance où les frontières entre les plateformes matérielles et logicielles s’estompent, offrant aux utilisateurs des expériences de jeu toujours plus intégrées et accessibles.

En attendant des annonces officielles, la communauté gaming reste en alerte, espérant que cette collaboration aboutira à une nouvelle ère pour le jeu portable, où performance et accessibilité seront au rendez-vous.