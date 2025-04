Accueil » Qualcomm rachète MovianAI et accélère sa course à l’IA générative !

Le géant américain des semi-conducteurs, Qualcomm, a annoncé l’acquisition de MovianAI Artificial Intelligence Application and Research JSC (MovianAI), la division d’intelligence artificielle générative précédemment détenue par VinAI Application and Research JSC (VinAI), une entité du groupe vietnamien Vingroup.

Cette acquisition vise à renforcer les capacités de recherche et développement de Qualcomm dans le domaine de l’IA générative, avec pour objectif d’accélérer la création de solutions avancées pour divers produits, tels que les smartphones, les PC et les véhicules définis par logiciel. VinAI est reconnue pour son expertise en IA générative, apprentissage automatique, vision par ordinateur et traitement du langage naturel.

Dr. Hung Bui, fondateur et PDG de VinAI, rejoindra Qualcomm à la suite de cette acquisition. Dr. Bui possède une expérience notable chez Google DeepMind. L’équipe de MovianAI apportera son savoir-faire en recherche IA, développement de modèles personnalisés et ingénierie.

Qualcomm entretient une relation de plus de 20 ans avec l’écosystème technologique vietnamien, fournissant des solutions dans des domaines tels que la 5G, l’IA, l’IoT et l’automobile. Cette collaboration a contribué à la croissance de l’industrie des technologies de l’information et de la communication au Vietnam et a facilité la participation des entreprises vietnamiennes sur le marché mondial.

Jilei Hou, vice-président senior de l’ingénierie chez Qualcomm Technologies, Inc., a déclaré :

Cette acquisition souligne notre engagement à consacrer les ressources nécessaires à la R&D qui fait de nous la force motrice derrière la prochaine vague d’innovation en IA. En intégrant des talents de haut niveau de VinAI, nous renforçons notre capacité à fournir des solutions IA de pointe qui bénéficieront à une large gamme d’industries et de consommateurs.

Dr. Hung Bui a ajouté :

Nous sommes prêts à contribuer à la mission de Qualcomm de réaliser des avancées en recherche fondamentale en IA et de les déployer à grande échelle dans diverses industries, y compris les smartphones, les PC, les véhicules définis par logiciel et plus encore. L’expertise de notre équipe en IA générative et en apprentissage automatique aidera à accélérer le développement de solutions innovantes capables de transformer notre façon de vivre et de travailler.

L’acquisition de MovianAI par Qualcomm est capital

Cette acquisition stratégique intervient dans un contexte de concurrence accrue dans le secteur de l’IA générative, avec des entreprises telles que NVIDIA dominant le marché des puces IA pour centres de données. En intégrant l’expertise de MovianAI, Qualcomm cherche à renforcer sa position et à offrir des solutions IA optimisées en termes de performance et d’efficacité énergétique pour une variété d’applications.

Sur le plan financier, Qualcomm a enregistré une augmentation de 12 % de son chiffre d’affaires en 2024, atteignant 40,7 milliards de dollars, et une hausse de 36 % de son bénéfice net, s’élevant à 10,56 milliards de dollars. Cependant, l’entreprise doit relever des défis dans le secteur de l’IA, où la concurrence pour les puces spécialisées s’intensifie.

L’acquisition de MovianAI par Qualcomm représente une étape significative dans la stratégie de l’entreprise visant à renforcer ses capacités en intelligence artificielle et à maintenir sa compétitivité dans un marché technologique en rapide évolution.