Intel lance les Core Ultra 200V : De puissants processeurs pour rivaliser avec ARM et Apple Silicon

Hier, Intel a dévoilé une nouvelle génération de processeurs pour ordinateurs portables, visant à être plus compétitifs par rapport aux PC Snapdragon et MacBook basés sur l’architecture ARM, tout en offrant des performances plus rapides en matière d’IA locale. Voici la série Intel Core Ultra 200V.

La série Core Ultra passe à la Series 2 alors qu’Intel a enfin lancé ses processeurs mobiles Lunar Lake de nouvelle génération. Ces nouvelles puces sont censées offrir des performances améliorées associées à une réduction substantielle de la consommation d’énergie par rapport à Meteor Lake. En fait, la nouvelle série Core Ultra 200V est désormais considérée comme la famille de processeurs x86 la plus efficace de tous les temps.

Intel a révélé ses premiers processeurs Core Ultra à la fin de l’année dernière (et il a fallu quelques mois pour qu’ils apparaissent dans les ordinateurs portables), également connus sous le nom de puces « Meteor Lake », qui offraient des performances plus rapides et une meilleure efficacité de la batterie en utilisant le nouveau processus de fabrication Intel 4. Ces puces constituaient un pas dans la bonne direction, mais Intel devait encore rattraper l’efficacité énergétique offerte par les puces Apple Silicon utilisées dans les nouveaux MacBook. Depuis, les ordinateurs portables équipés de puces Snapdragon X Elite de Qualcomm ont commencé à être commercialisés, troquant une certaine compatibilité avec les logiciels x86 contre une autonomie d’une journée.

Intel a réagi en proposant une nouvelle génération de puces pour ordinateurs portables : la série Intel Core Ultra 200V. Ces nouveaux processeurs mobiles offrent « jusqu’à trois fois plus de performances par thread » et « jusqu’à 80 % d’augmentation des performances maximales » par rapport aux puces Core Ultra initiales. Les puces utilisent également la nouvelle microarchitecture graphique X2 d’Intel, avec une augmentation de « 30 % des performances moyennes ». Nous devrons attendre pour voir si ces affirmations se confirment lors des tests en conditions réelles.

Intel a déclaré dans un communiqué de presse : « Les nouveaux processeurs offrent des performances de base efficaces et exceptionnelles grâce à une gestion fine de l’énergie, à des cœurs de performance (P-core) entièrement réarchitecturés et optimisés pour les performances par rapport à la puissance et à la surface. Et les cœurs efficaces (E-cores) d’Intel, les plus puissants à ce jour, sont désormais capables de contenir davantage de charges de travail, garantissant ainsi des performances froides et silencieuses ».

Intel Core Ultra 200V : le traitement local de l’IA

Contrairement aux processeurs Meteor Lake de la précédente génération d’Intel, toutes les nouvelles puces Lunar Lake sont dotées de graphiques de marque Intel Arc, avec jusqu’à 8 cœurs de processeur Intel Xe2, 64 moteurs vectoriels, 8 Mo de cache et la prise en charge de DirectX12 Ultimate, Intel XeSS (Super Sampling) et XMX (Matrix Extensions) pour une mise à l’échelle et un raytracing améliorés par l’IA.

La principale attraction ici est, comme vous pouvez le deviner, le traitement local de l’IA. Les nouvelles puces ont jusqu’à 120 TOPS (téra-opérations par seconde) entre le CPU, le GPU et l’unité de traitement neuronal, ce qui permet aux tâches d’apprentissage automatique et d’IA de s’exécuter plus efficacement. Cela permettra d’activer des fonctions Windows telles que Sous-titres en direct avec traduction, Windows Studio Effects comme le flou d’arrière-plan de la caméra et le cadrage automatique, et la génération d’art Cocreator IA dans Paint. Recall sera également disponible sur le nouveau matériel, une fois que Microsoft aura fini de le retravailler.

Et ils prennent également en charge des fonctionnalités telles que les capacités sans fil intégrées Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4, quatre voies PCIe 5.0 et cinq voies PCIe 5.0, ainsi que la prise en charge de Gigabit Ethernet, ainsi que la prise en charge de jusqu’à 3 ports Thunderbolt 4, ainsi que Thunderbolt Share.

Des PC bientôt équipés de puces Intel Core Ultra 200V

La nouvelle gamme Core Ultra Series 2 sera disponible sur une gamme de produits mobiles de fabricants populaires, dont Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI et Samsung. Ils seront disponibles à partir du 24 septembre. Tous les produits équipés de processeurs Intel Core Ultra série 200V recevront les fonctionnalités Copilot+ PC via une mise à jour Windows en novembre.

Parmi les nouveaux ordinateurs portables équipés de puces Core Ultra 200V, citons le nouveau Dell XPS 13, le Samsung Galaxy Book5 Pro 360 et le LG Gram.