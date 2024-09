reMarkable Paper Pro : La révolution de la prise de notes avec un écran couleur

Depuis 2017, la société reMarkable s’est distinguée en proposant des tablettes E Ink dédiées à la prise de notes numériques. Contrairement à de nombreuses entreprises technologiques, reMarkable préfère optimiser ses appareils via des mises à jour logicielles, plutôt que de lancer chaque année de nouveaux modèles.

Après 7 ans d’existence, la marque lance enfin son troisième modèle, la reMarkable Paper Pro, une tablette qui marque une étape importante pour l’entreprise.

Les nouveautés de la reMarkable Paper Pro

Le modèle reMarkable Paper Pro introduit plusieurs nouveautés qui n’avaient jamais été vues sur les précédentes tablettes de la marque. En voici les points marquants :

Un écran couleur E Ink : première fois que reMarkable propose un écran couleur, un véritable bond technologique .

. Un éclairage frontal : une fonctionnalité souvent réclamée, particulièrement utile pour une utilisation dans des conditions de faible luminosité.

Plusieurs options de couleur : la tablette est disponible en six coloris différents, un choix esthétique qui vient enrichir l’offre.

Un prix de départ plus élevé : la reMarkable Paper Pro commence à 649 euros, contre 449 euros pour la reMarkable 2. Ce saut de prix reflète l’amélioration des caractéristiques techniques.

Une tablette orientée vers la prise de notes

Malgré ses avancées, la reMarkable Paper Pro reste avant tout un outil de prise de notes numériques et de gestion documentaire, et non une tablette polyvalente comme un iPad. Chaque tablette est livrée avec un stylet numérique (soit le Marker ou le Marker Plus, avec une gomme intégrée), permettant d’écrire à la main, annoter des documents et dessiner. Le logiciel embarqué propose également des dizaines de modèles de documents prêts à l’emploi, adaptés à divers usages.

Les utilisateurs peuvent également opter pour l’accessoire Type Folio, un clavier dédié disponible pour 249 euros. Cet ajout permet d’étendre les capacités de la tablette en transformant la Paper Pro en un outil de rédaction plus complet.

Un écran couleur révolutionnaire

Comme indiqué précédemment, le point fort de ce nouveau modèle est son écran. Contrairement à la majorité des tablettes E Ink couleur qui utilisent la technologie E Ink Kaleido, la reMarkable Paper Pro embarque un écran E Ink Gallery 3, capable d’afficher une palette complète de couleurs grâce à un système d’encre à quatre particules (cyan, magenta, jaune et blanc). Cette technologie est supérieure à celle des écrans Kaleido, qui se contentent d’un filtre coloré appliqué sur un écran noir et blanc.

Bien que les écrans Gallery 3 soient moins répandus à cause de leurs taux de rafraîchissement relativement lents (de 750 à 1000 millisecondes pour le contenu en couleur), le modèle de reMarkable bénéficie d’une optimisation. Avec une latence de seulement 12 millisecondes pour l’entrée au stylet, cette tablette garantit une écriture fluide et réactive, améliorant encore l’expérience utilisateur par rapport à la reMarkable 2.

Cependant, lors de l’écriture ou du dessin, le logiciel limite les options à 9 couleurs, ce qui reste suffisant pour les besoins de prise de notes et de croquis.

Des performances améliorées

Outre son écran couleur, la reMarkable Paper Pro dispose d’un écran plus grand, passant de 10,3 à 11,8 pouces, permettant ainsi une meilleure lisibilité et une surface d’écriture accrue. Les améliorations ne s’arrêtent pas là :

Processeur plus rapide et plus réactif

Mémoire accrue et stockage 8 fois plus important que celui de la reMarkable 2, un atout de taille pour la gestion des documents en couleur.

Une batterie de plus grande capacité, conçue pour alimenter les nouvelles fonctionnalités sans compromettre l’autonomie. La tablette est censée tenir jusqu’à 2 semaines sur une seule charge

Une connectivité toujours essentielle

Pour tirer pleinement parti de la reMarkable Paper Pro, un abonnement au service reMarkable Connect est fortement recommandé. Ce service permet de synchroniser les documents avec les applications mobiles et de bureau, ainsi que de bénéficier d’un stockage cloud illimité. La tablette inclut un essai gratuit de 100 jours, après quoi l’abonnement coûte 3 euros par mois ou 30 euros par an.

La reMarkable Paper Pro représente un grand pas en avant pour reMarkable en intégrant des fonctionnalités longtemps demandées, comme l’écran couleur et l’éclairage frontal. Tout en restant fidèle à sa vocation de prise de notes et de gestion de documents, elle offre une expérience plus riche et polyvalente. Cependant, ce saut technologique vient avec un coût plus élevé, tant au niveau du prix de l’appareil que de celui des accessoires.

Disponible dès maintenant sur le site officiel de reMarkable, la reMarkable Paper Pro saura séduire ceux qui recherchent un outil de prise de notes numérique avancé et fonctionnel.