Apple Intelligence : Faut-il passer à l’iPhone 16 pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités IA ?

Lors de la WWDC 2024, Apple a enfin rejoint le club de l’intelligence artificielle en lançant Apple Intelligence, une suite de fonctionnalités IA pour iPhone, iPad et Mac. Ces nouvelles fonctionnalités sont passionnantes, mais la compatibilité limitée aux appareils récents laisse un goût amer.

En effet, seuls les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, les futurs modèles d’iPhone 16 ainsi que les iPad et Mac équipés des puces de la série M pourront bénéficier d’Apple Intelligence.

Ce manque de compatibilité a immédiatement soulevé des questions. À première vue, on pourrait penser qu’Apple utilise cette restriction pour inciter les utilisateurs à renouveler leur appareil. Cependant, l’entreprise a expliqué que cette limitation était due à des contraintes techniques, notamment liées à la puissance de calcul et à la gestion de la mémoire. Même si cela semble logique, la frustration est compréhensible, surtout lorsque l’on sait que les iPhone modernes manquent de RAM pour exploiter pleinement ces fonctionnalités IA.

Faut-il passer à l’iPhone 16 pour Apple Intelligence ?

La question se pose : Apple Intelligence justifie-t-il un passage à l’iPhone 16 ? La réponse dépend de votre budget et de l’utilité que vous voyez dans ces nouvelles fonctionnalités. En tant que fan d’Apple, j’ai déjà investi dans cet écosystème avec un iPhone 14 Pro, un iPad Pro M2, un MacBook Pro M1 Pro et d’autres accessoires de la marque. Personnellement, je n’achète pas un nouvel iPhone chaque année, je préfère attendre une réelle avancée. Apple Intelligence est certes une raison valable pour envisager un nouvel achat, mais elle ne devrait pas être la seule.

Les fonctionnalités d’Apple Intelligence qui me séduisent

Apple Intelligence apporte plusieurs nouvelles expériences IA intéressantes, et certaines d’entre elles se démarquent vraiment pour moi, en particulier les outils d’écriture, l’enregistrement des appels téléphoniques et la fonctionnalité Résumé dans Safari.

Outils d’écriture

En tant que rédacteur, je trouve les outils d’écriture d’Apple Intelligence particulièrement utiles. Ils me permettent de corriger mes articles, résumer des textes longs, transformer des chiffres en tableaux et ajuster le ton de mes textes pour les rendre plus professionnels ou amicaux selon les besoins. Un gain de temps considérable pour la production de contenu !

Enregistrement des appels téléphoniques

Enfin ! Apple apporte la fonctionnalité d’enregistrement d’appels directement sur iPhone. Cette option, longtemps réclamée par les utilisateurs, permet d’enregistrer les conversations en un clic. Les enregistrements sont ensuite stockés dans l’application Notes avec une transcription et un résumé généré par l’IA. Cela s’avère extrêmement pratique dans de nombreux cas, notamment pour les journalistes et les professionnels.

Résumer les pages Web

Dans Safari, la fonctionnalité Résumé permet de survoler rapidement le contenu d’un article ou d’une page Web sans avoir à tout lire. C’est une fonctionnalité très productive, surtout pour ceux qui doivent traiter un grand volume d’informations.

Un Siri plus intelligent et des outils prometteurs

Je suis également impatient d’essayer la nouvelle version de Siri, qui devrait être plus capable et permettre des conversations plus naturelles. L’assistant vocal comprendra mieux le contexte personnel et pourra accéder à mes fichiers et applications pour faciliter la vie quotidienne.

Un autre outil prometteur est l’outil de nettoyage des photos qui, bien que présent dans la version beta d’iOS 18.1, ne fonctionne pas encore parfaitement. Espérons que ces fonctionnalités seront peaufinées dans la version finale.

Apple Intelligence est encore incomplet

Malgré les belles promesses, Apple Intelligence semble encore un peu incomplet. L’actuelle version beta d’iOS 18.1 offre un premier aperçu des capacités IA, mais les fonctionnalités sont encore limitées. Certaines des fonctionnalités les plus attendues, comme l’intégration de Siri avec ChatGPT, les Genmoji, ou encore les notifications prioritaires, ne seront disponibles que plus tard en 2024 ou même en 2025. Cela signifie que nous devrons attendre encore un moment pour voir tout le potentiel d’Apple Intelligence.

Par ailleurs, Apple semble également être en retard en termes de puissance IA brute. Leur modèle de langage utilise environ 3 milliards de paramètres, ce qui est minime comparé aux centaines de milliards de GPT-4 d’OpenAI ou aux 8 milliards de Meta Llama 3.

Cela dit, Apple Intelligence est voué à évoluer au fil du temps avec des intégrations plus poussées d’ici 2025.

L’iPhone 16 et ses fuites de matériel

Pour supporter les fonctionnalités IA, Apple a dû renforcer le matériel de l’iPhone 16. Les modèles de base devraient être équipés du processeur Apple A18 avec 8 Go de RAM, contre 6 Go sur l’iPhone 15 et ses prédécesseurs. Cela permettra aux nouveaux iPhone de gérer les tâches complexes liées à l’intelligence artificielle.

Cependant, cette augmentation de puissance pourrait entraîner une consommation d’énergie plus importante, ce qui nécessiterait une gestion de batterie optimisée pour éviter des problèmes de performance ou de durée de vie de la batterie.

Je ne changerai pas mon iPhone 14 Pro juste pour l’IA

Bien que je sois tenté par Apple Intelligence, je ne pense pas changer mon iPhone 14 Pro uniquement pour ces fonctionnalités IA. Mon téléphone actuel est encore performant et possède tout ce qui m’est utile : un superbe écran ProMotion à 120 Hz, une excellente caméra, et une solide autonomie.

Si j’utilisais un modèle plus ancien comme un iPhone 12, je pourrais envisager l’achat d’un iPhone 16, mais pour l’instant, cela ne me semble pas justifié.

iPhone 17 : plus prometteur ?

Les rumeurs concernant l’iPhone 17 sont beaucoup plus intéressantes. Ainsi, je pense que je vais passer l’iPhone 16 et attendre les avancées du modèle suivant. En attendant, je peux toujours profiter des fonctionnalités d’Apple Intelligence sur mon iPad Pro M2 ou mon MacBook Pro M1 Pro.

Quand Apple proposera une expérience IA véritablement révolutionnaire, j’envisagerai alors de renouveler mon iPhone.

Qui devrait passer à l’iPhone 16 ?

Pour ceux qui utilisent un ancien modèle comme l’iPhone 11 ou 12, passer à l’iPhone 16 pourrait être une excellente idée. Vous bénéficierez non seulement de nouvelles fonctionnalités d’Apple Intelligence, mais aussi de nombreux autres avantages en termes de performance et d’autonomie. Si vous avez l’habitude de changer d’iPhone chaque année, vous serez probablement conquis par ce nouveau modèle.

Et vous, êtes-vous tenté de passer à l’iPhone 16 pour profiter d’Apple Intelligence ? Ou préférez-vous attendre encore avant de changer de téléphone ?