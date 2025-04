Garmin Vivoactive 6 : La montre connectée sportive se dévoile !

Garmin s’apprête à enrichir sa gamme de montres connectées avec le lancement imminent de la Vivoactive 6, succédant à la Vivoactive 5 sortie il y a environ 18 mois. Selon diverses sources, cette nouvelle montre conserverait un design similaire à son prédécesseur, tout en intégrant des améliorations notables.

La Vivoactive 6 présenterait un écran AMOLED de 1,2 pouce avec une résolution de 390 x 390 pixels, offrant une densité de 325 pixels par pouce. Ses dimensions seraient de 42,2 x 42,2 x 10,9 mm, pour un poids de 26 grammes sans le bracelet.

Le boîtier serait en polymère renforcé de fibres, avec une lunette en aluminium, assurant à la fois légèreté et robustesse. Une nouveauté notable serait l’introduction d’un bouton de commande numérique ressemblant à une couronne, remplaçant le bouton standard des modèles précédents, améliorant ainsi l’ergonomie et l’utilisation.

Garmin Vivoactive 6 : Fonctionnalités sportives et de santé

La Vivoactive 6 serait équipée du capteur de fréquence cardiaque Elevate V5, offrant une mesure plus précise pendant l’exercice. Elle intégrerait également un accéléromètre, une boussole et un gyroscope, mais ferait l’impasse sur l’altimètre et la fonctionnalité ECG.

Parmi les fonctionnalités destinées aux athlètes, on retrouverait l’oscillation verticale, le temps de contact au sol, la puissance en course, PacePro, le VO2 Max, des entraînements animés, une alarme intelligente et Garmin Share.

Une amélioration significative serait le doublement de l’espace de stockage interne, passant de 4 Go à 8 Go, principalement destiné au stockage de musique. La montre offrirait également une prise en charge intégrée du GPS, Glonass, Galileo, QZSS et Beidou, assurant une localisation précise lors des activités en extérieur.

Date de sortie et prix

Bien que la date de sortie exacte ne soit pas encore confirmée, des fuites suggèrent une présentation officielle dans les semaines à venir, potentiellement en avril 2025. Le prix attendu serait d’environ 300 dollars, positionnant la Vivoactive 6 comme une alternative compétitive face à des modèles tels que l’Apple Watch Series 10.

En résumé, la Garmin Vivoactive 6 semble promettre des améliorations significatives tout en conservant les atouts qui ont fait le succès de la série Vivoactive, offrant ainsi une option attrayante pour les amateurs de montres connectées sportives.