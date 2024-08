iPhone 16 : Faut-il investir pour Apple Intelligence ou attendre ?

Avec le lancement imminent de l’iPhone 16, vous vous demandez peut-être ce qui rend le nouveau smartphone d’Apple digne de son coût. Selon la marque, la véritable raison d’acquérir un iPhone 16 réside dans son nouveau moteur : Apple Intelligence.

Lors de la dernière conférence mondiale des développeurs (WWDC), Apple a multiplié les éloges sur ses fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) à venir. De la capacité à se souvenir d’événements spécifiques à l’aide pour rédiger des e-mails, Apple Intelligence promet de révolutionner Siri, longtemps critiqué pour sa performance médiocre.

Mais est-ce suffisant pour justifier l’achat de l’iPhone 16 ? Qu’en est-il des utilisateurs qui se moquent de l’IA ? Et ceux qui préfèrent éviter l’IA dans leur quotidien ?

Apple mise tout sur l’IA

Apple Intelligence devrait être disponible en octobre de cette année. D’après Mark Gurman, la marque a déjà commencé à former ses employés en boutique pour promouvoir cette nouvelle fonctionnalité. Comme pour plusieurs précédentes générations d’iPhone, les améliorations matérielles entre l’iPhone 15 et l’iPhone 16 ne sont pas spectaculaires. Cela aurait poussé Apple à se concentrer davantage sur la promotion d’Apple Intelligence.

Actuellement, l’iPhone 15 ne propose l’IA que sur les modèles Pro, mais la gamme iPhone 16 devrait en bénéficier sur tous les modèles. Avec un peu plus de RAM, un processeur légèrement amélioré et de nouvelles caméras, l’iPhone 16 semble être une mise à jour superflue par rapport aux iPhone 15 et même 14. Cela fait de l’IA la seule vraie raison d’acheter un iPhone 16, ce qu’Apple a bien compris en préparant un argumentaire centré sur cette technologie.

Cependant, Apple réussira-t-il à convaincre les utilisateurs de l’importance de l’IA ? Le casque Vision Pro, pourtant très attendu, a rencontré des ventes décevantes malgré les démonstrations en magasin. Ce qui n’aide pas, c’est que Gurman considère Apple Intelligence comme étant en deçà de Google Gemini, renforçant ainsi la défiance envers l’IA chez certains utilisateurs.

Un iPhone 16 bien différent pour l’Europe

La situation se complique davantage pour Apple en Europe. En raison des conflits entre la marque et les organismes de régulation européens, l’iPhone 16 dans l’Union européenne (UE) sera très différent de son équivalent américain. Apple Intelligence ne sera pas disponible dans l’UE, car Apple estime devoir compromettre la confidentialité et la sécurité pour se conformer aux lois européennes.

Ainsi, alors que les ports USB-C sont désormais globaux, les paiements NFC tiers et le téléchargement alternatif d’applications resteront exclusifs à l’UE. Apple a même dû diviser son équipe de l’App Store pour gérer ces nouvelles exigences. Cela crée donc deux versions très contrastées de l’iPhone 16 : l’une avec IA, destinée à des utilisateurs ouverts à cette technologie, et l’autre sans IA, qui ressemble à s’y méprendre à un Android.

Un lancement fragmenté, une expérience inégale

Historiquement, Apple a toujours cherché à offrir une expérience utilisateur homogène à travers le monde. Si vous achetiez un iPhone en Europe après en avoir testé un aux États-Unis, vous saviez exactement à quoi vous attendre. Cette expérience unique, souvent appelée le « jardin clos » d’Apple, fonctionnait parfaitement dans son propre écosystème.

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, du moins en Europe. L’absence d’Apple Intelligence dans l’UE rend l’iPhone 16 moins attractif, d’autant que cette fonctionnalité ne sera totalement déployée qu’en 2025. En l’absence de nouveautés matérielles convaincantes, les possesseurs d’un iPhone 14 ou 15 peuvent raisonnablement se demander s’il est vraiment nécessaire de changer de téléphone cette année.

Si l’IA ne vous intéresse pas ou si vous résidez dans l’UE, l’iPhone 16 risque de vous décevoir. La marque à la pomme semble plus que jamais divisée entre ses ambitions technologiques et les contraintes réglementaires. À moins que vous ne soyez impatient de découvrir Apple Intelligence, il pourrait être plus sage d’attendre une génération supplémentaire, où l’IA et les améliorations matérielles pourraient offrir une véritable valeur ajoutée.

Dans l’attente, votre iPhone actuel continue de prendre d’excellentes photos et de fonctionner à merveille. Pas besoin d’un Siri qui vous aide à choisir votre tenue pour sortir.