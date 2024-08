Honor Magic V3 dévoile des fonctionnalités IA avancées en collaboration avec Google Cloud

Honor a annoncé aujourd’hui une collaboration avec Google Cloud pour introduire de nouvelles fonctionnalités d’IA sur le Honor Magic V3, qui sera lancé mondialement lors de l’IFA 2024 à Berlin. Ces nouvelles fonctionnalités d’IA comprennent l’AI Eraser, la traduction en face-à-face, ainsi que la traduction en direct avec Honor Notes.

En plus de mettre en avant la durabilité matérielle, l’autonomie de la batterie et la performance de la caméra du Honor Magic V3, Honor a souligné les avancées de l’appareil en matière d’IA embarquée et basée sur le cloud, dans le but d’offrir une expérience utilisateur plus intelligente et pratique.

Fonctionnalités clés d’IA du Honor Magic V3

Magic Portal: Cette fonctionnalité IA offre des recommandations personnalisées. Le nouveau Magic Portal sur les appareils pliables tire parti du grand écran intérieur pour permettre aux utilisateurs de multitâcher en ouvrant deux applications flottantes simultanément, comme comparer les prix de produits côte à côte.

Honor Notes : En collaboration avec Google Cloud, cette fonctionnalité enregistre et traduit les réunions en temps réel, garantissant ainsi aux utilisateurs de ne manquer aucun détail crucial.

Traduction en face-à-face : Cette fonctionnalité fournit une traduction en temps réel en utilisant à la fois les écrans intérieur et extérieur.

AI Eraser : Un outil intelligent pour supprimer facilement les éléments indésirables des photos.

Honor Eye Comfort Display: Conçu pour atténuer la myopie causée par une utilisation prolongée de l’écran grâce à une technologie avancée de soin des yeux par défocalisation.

Une avancée majeure dans la technologie IA

Honor décrit le Magic V3 comme une avancée majeure dans la technologie pilotée par l’IA, en améliorant les activités quotidiennes telles que les réunions, les voyages et la photographie grâce à des fonctionnalités d’IA impactantes.

L’événement de lancement mondial du Honor Magic V3, ainsi que du Honor MagicPad 2 et du Honor MagicBook Art 14, est prévu pour le 5 septembre 2024 à 14 heures, heure de Paris. Ce lancement sera un moment clé pour Honor alors qu’elle présente ses innovations les plus récentes dans le domaine des smartphones pliables et de l’IA.