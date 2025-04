Garmin Vivoactive 6 : Le fitness à portée de main, avec des nouveautés surprenantes

Garmin vient de lever le voile sur sa Vivoactive 6, sa dernière montre connectée GPS axée sur la santé et le fitness, succédant à la Vivoactive 5 lancée en 2023. Proposée au même tarif de 329,99 euros, la Vivoactive 6 apporte des améliorations notables tant sur le plan matériel que logiciel.

La Vivoactive 6 arbore un design légèrement plus fin que sa prédécesseure, avec une épaisseur de 10,9 mm et un poids réduit. Elle conserve un écran AMOLED de 1,2 pouce, désormais plus lumineux, améliorant ainsi la lisibilité en plein soleil.

Disponible en quatre coloris — Lunar Gold avec bracelet ivoire / Gray avec bracelet noir / Metallic Jasper Green avec bracelet vert sapin / Metallic Pink Dawn avec bracelet rose pêche — elle offre une esthétique variée pour satisfaire différents goûts.

Cette nouvelle itération intègre plus de 50 profils d’activités sportives, incluant des disciplines telles que la course à pied, le cyclisme, la natation et le yoga. Les coureurs bénéficieront particulièrement de l’ajout de fonctionnalités avancées, telles que les dynamiques de course (temps de contact au sol, oscillation verticale, longueur de foulée), la puissance de course et PacePro, qui étaient auparavant réservées aux modèles haut de gamme de Garmin.

Une nouveauté notable est l’introduction d’une alarme intelligente. Cette fonction analyse les cycles de sommeil de l’utilisateur pour le réveiller en douceur lors d’une phase de sommeil léger, dans une plage horaire prédéfinie, favorisant ainsi un réveil plus naturel et reposant.

Capteurs et connectivité de la Vivoactive 6

La Vivoactive 6 est équipée du capteur de fréquence cardiaque Elevate V4, offrant un suivi précis du rythme cardiaque, du stress et de la saturation en oxygène du sang (SpO2). Elle prend en charge les systèmes GPS, GLONASS et Galileo pour un suivi précis de la localisation. De plus, la montre double sa capacité de stockage pour la musique, permettant aux utilisateurs de stocker davantage de titres pour une écoute sans connexion à un smartphone.

Garmin annonce une autonomie pouvant atteindre 11 jours en mode smartwatch, bien que l’utilisation intensive de fonctionnalités, telles que le GPS ou la lecture musicale puisse réduire cette durée. La Vivoactive 6 offre également des fonctionnalités connectées, telles que les notifications intelligentes, Garmin Pay pour les paiements sans contact, et la compatibilité avec les applications de musique en streaming comme Spotify, Amazon Music et YouTube Music.

Avec la Vivoactive 6, Garmin propose une mise à jour significative de sa gamme Vivoactive, en intégrant des fonctionnalités avancées auparavant réservées à ses modèles premium, tout en conservant un prix abordable. Cette montre s’adresse aux amateurs de fitness recherchant un appareil polyvalent, précis et doté des dernières innovations en matière de suivi sportif et de santé.