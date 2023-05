La Garmin Fenix 7 Pro arrive avec un capteur cardiaque amélioré et plus de lumière

La Garmin Fenix 7 Pro arrive avec un capteur cardiaque amélioré et plus de lumière

Garmin a officiellement annoncé la série Fenix 7 Pro, avec la mise à jour de mi-cycle introduisant un capteur de fréquence cardiaque amélioré, un écran MIP et une lampe de poche sur tous les modèles. Auparavant disponible uniquement sur la Fenix 7X, la lampe de poche intégrée est désormais disponible sur les Fenix 7S Pro, 7 Pro et 7X Pro, les tailles des boîtiers étant conservées pour chaque édition.

Comme sur la 7X standard, la lampe peut être utilisée pour s’entraîner en toute sécurité dans l’obscurité, avec une gamme d’intensités et d’effets différents.

Les éditions Solar et Solar Sapphire font également leur retour, bien que la technologie de charge soit désormais incluse en standard sur chaque modèle. Outre le panneau solaire et la lampe de poche qui apparaissent désormais sur tous les modèles, les boîtiers et les tailles sont essentiellement les mêmes que ceux de la gamme Fenix 7 standard.

Cependant, comme mentionné, il y a quelques changements plus subtils.

Précision améliorée de la fréquence cardiaque et affichage MIP

Garmin vante les mérites d’un écran MIP de nouvelle génération, dont le rétroéclairage, le panneau solaire et les pixels ont été redessinés. Ce nouvel écran devrait améliorer la lisibilité, la luminosité et l’efficacité énergétique en intérieur, ainsi que l’adaptabilité aux différentes conditions d’éclairage, bien que l’écran AMOLED, plus lumineux et plus vif, soit encore réservé à la nouvelle gamme Epix Pro (Gen 2).

Le nouveau capteur de fréquence cardiaque « optimisé » se trouve également à l’arrière du boîtier. On ne sait pas exactement ce qui a changé ici, mais Garmin décrit de nouveaux algorithmes spécifiques au sport et des capteurs optiques améliorés qui devraient améliorer la précision.

Nouvelles mesures du score d’endurance et du score de pente

Quelques nouvelles fonctionnalités logicielles font également leur apparition sur la gamme Fenix 7 Pro. Le score d’endurance, qui a fait l’objet d’une fuite récemment, fait son apparition. Garmin indique qu’il peut être utilisé pour mesurer la facilité avec laquelle il est possible de soutenir des efforts prolongés, et qu’il est personnalisé en prenant en compte la VO2 Max, la charge aiguë et la charge chronique de l’utilisateur.

Le Hill Score est également une nouveauté, qui mesure simplement la facilité avec laquelle l’utilisateur court en montée. Il est mesuré en évaluant la puissance de course dans les montées raides et l’endurance de course pendant les longues ascensions, en croisant à nouveau les données de VO2 Max et l’historique d’entraînement.

Prix, couleurs et disponibilité

Ces trois modèles – Fenix 7 Pro, Fenix 7S Pro et Fenix 7X Pro – sont immédiatement disponibles à l’achat, bien que le délai d’attente actuel soit de quelques semaines pour la plupart des couleurs et des modèles. Comme pour la série Fenix 7, il existe également de nombreuses configurations différentes selon que vous choisissez l’édition solaire saphir ou l’édition solaire standard.

Au moins au lancement, les 7 Pro Solar et 7X Pro Solar ne seront disponibles qu’en combinaison boîtier noir/bandeau noir. Cependant, l’édition Solar Sapphire des deux tailles de boîtier peut être choisie en noir/noir ou avec un boîtier en titane et un bracelet sable/orange.

Les choses sont un peu différentes pour la 7S Pro. Le modèle Solar est proposé avec un boîtier en titane argenté et un bracelet gris foncé, tandis que l’édition Solar Sapphire est disponible en or/sable ou noir/noir.

Les prix commencent à 699,99 euros pour la 7S Pro Solar et vont jusqu’à 1 049,99 euros pour l’édition premium de la 7X Pro Solar Sapphire.