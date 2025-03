Accueil » Garmin Connect+ : l’IA arrive, nouveaux outils d’entraînement, expérience plus riche

Ce n’était qu’une question de temps. Garmin a officiellement lancé Garmin Connect+, une nouvelle offre par abonnement qui vient compléter son application Connect avec des fonctionnalités exclusives, notamment des analyses personnalisées basées sur l’IA, des outils d’entraînement supplémentaires, et une interface de performance revisitée. Cette annonce marque un tournant stratégique pour Garmin, longtemps salué pour son accès sans restriction aux données et outils d’analyse.

L’abonnement Garmin Connect+ est proposé à 8,99 euros par mois ou 89,99 euros par an, avec un essai gratuit de 30 jours. Garmin tient à rassurer ses utilisateurs : toutes les données de santé et fonctionnalités existantes de Garmin Connect resteront accessibles gratuitement.

Natalie Miller, porte-parole de Garmin, explique que ce nouveau modèle premium permet à l’entreprise de renforcer ses investissements dans la plateforme, notamment en développant des outils plus coûteux à maintenir et en élargissant ses équipes d’ingénierie.

Active Intelligence : l’IA au service de votre santé

La star de Connect+ s’appelle Active Intelligence. Cette fonctionnalité encore en bêta s’appuie sur l’IA pour générer des analyses et conseils personnalisés à partir des données de santé et d’activité collectées par votre montre. L’objectif est de proposer une expérience de plus en plus adaptée à chaque utilisateur, avec des suggestions ciblées pour atteindre ses objectifs.

Si Garmin reste discret sur les détails techniques, cette initiative l’aligne sur une tendance forte dans l’industrie. Des concurrents comme Whoop, Strava, Samsung, Google et Oura ont déjà intégré des fonctions IA dans leurs plateformes santé. Garmin était, avec Apple, l’un des derniers grands noms à ne pas s’être engagé sur cette voie… jusqu’à aujourd’hui.

Nouveau tableau de bord de performance et suivi en temps réel

Avec Connect+, Garmin introduit également un nouveau tableau de bord de performance. Celui-ci permet de créer des graphiques et des comparaisons personnalisées dans le temps, pour mieux visualiser ses progrès. Bien que ces données soient déjà disponibles dans l’appli gratuite, cette présentation plus avancée et personnalisable représente une évolution appréciée par les utilisateurs experts.

Autre ajout : vous pourrez désormais voir en temps réel sur votre smartphone les métriques de vos entraînements lancés depuis votre montre. Cela inclut la fréquence cardiaque, l’allure, les répétitions et d’autres données pertinentes pour l’analyse de vos séances.

LiveTrack et Garmin Coach renforcés

La fonction LiveTrack, qui permet à vos proches de suivre votre position en direct pendant un entraînement, se dote de nouvelles options. Il sera désormais possible de déclencher automatiquement l’envoi d’un lien LiveTrack dès le début de l’activité, et de partager un profil personnel centralisant toutes vos sorties. Une option très pratique pour les adeptes des sports outdoor.

Les utilisateurs des plans d’entraînement Garmin Coach bénéficieront aussi de conseils supplémentaires et plus personnalisés, adaptés à leurs performances en course ou en cyclisme.

Garmin Connect+ ajoute également une dimension esthétique et motivante à l’expérience. Des cadres de profil exclusifs et de nouveaux badges viendront récompenser vos exploits sportifs, comme le badge Montées à la course après 500 mètres de dénivelé cumulé ou le badge Puissant coup de pédale après 4 heures de pédalage en zone de puissance 3.

Une stratégie qui divise… mais logique pour Garmin

Même si Garmin précise que rien n’est supprimé ou bloqué derrière un abonnement, l’introduction de Connect+ représente un changement philosophique. En 2022, Garmin affirmait haut et fort ne jamais vouloir faire payer l’accès aux données de ses utilisateurs. Aujourd’hui, le discours s’est assoupli, reflétant l’évolution du marché et la pression concurrentielle.

Pour autant, Garmin reste l’un des rares acteurs à offrir un accès gratuit complet à l’ensemble des données de santé, contrairement à des marques comme Oura, dont l’introduction d’un abonnement a provoqué une vive controverse.

Ce revirement intervient alors que Garmin connaît une forte croissance sur le marché des wearables, avec une hausse de 31 % des ventes de traqueurs de fitness au quatrième trimestre 2024 et des performances boursières au plus haut. Face à la montée en puissance d’acteurs comme Apple, Samsung ou Coros, Garmin mise sur la valeur ajoutée d’une expérience logicielle enrichie, sans renier son ADN centré sur la performance et la précision.

Avec son essai gratuit de 30 jours, Garmin Connect+ permet aux utilisateurs de tester sans engagement des fonctionnalités avancées, centrées sur la personnalisation, la sécurité, la motivation et l’analyse de la performance. Ce n’est pas une révolution, mais un complément intelligent à une plateforme déjà robuste. Reste à voir si cela convaincra les fidèles de la marque, historiquement attachés à une expérience sans abonnement.