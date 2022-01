La Garmin Fenix 7 est enfin là avec une nouvelle fonctionnalité surprenante

Bien qu’elle ait fait l’objet de nombreuses fuites, la série Garmin Fenix 7 n’a pas été présentée au CES 2022. C’est parce que Garmin a décidé d’attendre jusqu’à aujourd’hui pour annoncer séparément ses nouvelles smartwatches GPS multisports. Vous aimez l’exercice, qu’il soit occasionnel ou intense ? Êtes-vous un athlète professionnel ? Alors la nouvelle du lancement de la Fenix 7 de Garmin va probablement vous intéresser.

La série Fenix 7 a été officiellement lancée ce mardi, avec un prix de départ de 700 euros. Certains éléments des nouvelles smartwatches Fenix 7 seront familiers aux fans de Garmin. Vous avez le choix entre trois tailles au total : Fenix 7 S (42 mm), Fenix 7 (47 mm) et Fenix 7X (51 mm). Vous pouvez également choisir entre l’édition standard, une édition solaire qui permet de recharger la batterie en restant au soleil, ou une édition solaire en saphir qui ajoute une lentille résistante aux rayures.

L’ajout le plus surprenant et probablement le plus remarquable de la gamme Garmin Fenix 7 est la présence de nouveaux écrans tactiles. Les précédents modèles Fenix étaient entièrement contrôlés par des boutons. En outre, il y a également une lampe de poche multi-LED ajoutée qui, bien sûr, fonctionne comme un outil assez standard pour éclairer votre chemin, mais peut également passer du rouge au blanc en synchronisation avec votre rythme pour vous rendre plus visible.

Une smartwatch sans écran tactile peut sembler étrange pour les personnes qui ne sont pas très portées sur l’entraînement et le sport. Cependant, ce type d’activité implique généralement des conditions extérieures difficiles, ce qui n’est pas du tout le cas d’un écran tactile. Bien que la série Fenix 7 dispose d’un écran tactile, celui-ci se verrouille automatiquement tout au long du suivi d’activité pour éviter les accidents.

Les montres Fenix 7 prendront toutes en charge les principaux systèmes satellitaires, mais ajouteront également la gamme de fréquences L5 pour une meilleure précision dans les « environnements GPS difficiles ». Le L5 est l’un des trois signaux GPS « modernisés » destinés à un usage civil qui ont « une puissance plus élevée, une plus grande largeur de bande et une conception avancée du signal ».

Une édition solaire

Comme mentionné précédemment, vous pouvez obtenir une édition solaire de la Fenix 7. Garmin affirme que le nouvel écran peut recueillir jusqu’à deux fois plus d’énergie que la Fenix 6, grâce à sa plus grande surface. La batterie de la montre pourrait ainsi durer jusqu’à 5 semaines avant de devoir être rechargée. Et ce, si vous n’utilisez pas le GPS pour la navigation ou autre. Bien sûr, ce ne sont que des estimations, et ce que vous obtiendrez réellement dépendra fortement de votre utilisation individuelle.

Côté logiciel, la Fenix 7 est livrée avec une myriade d’outils d’entraînement avancés. Parmi ceux-ci, citons le Temps de Récupération, qui vous indique quand vous avez complètement récupéré, la fonction Stamina en temps réel, qui vous permet de savoir votre niveau d’endurance, et bien plus encore.