iPhone 16 Pro Max : Une teinte bronze doré révélée dans les dernières fuites

Avec le lancement du Pixel 9 désormais derrière nous, toutes les attentions se tournent vers ce qu’Apple nous réserve pour l’iPhone 16. Bien que la société n’ait fait aucune annonce officielle ni même laissé entendre l’existence de l’iPhone 16, un lancement en septembre 2024 est largement attendu. Les premières fuites concernant des maquettes du dispositif ont déjà commencé à faire surface, et aujourd’hui, nous avons un aperçu de la nouvelle couleur bronze doré du futur iPhone 16 Pro.

La source bien connue, Sonny Dickson, a partagé des maquettes de l’iPhone 16 Pro, qui semblent correspondre à la version Max plutôt qu’à la version Pro plus petite. Ces maquettes sont en phase avec les précédentes fuites, mais une nouvelle couleur se démarque dans ce lot.

Nous avions déjà vu les variantes de couleur blanche, noire et titane naturel pour l’iPhone 16 Pro Max. La couleur bronze doré est donc la grande nouveauté ici. Ce bronze/doré est assez foncé, oscillant entre un jaune-orange profond et un brun sable, rappelant la couleur « saddle tan » que l’on associe souvent au cuir. Cependant, ici, il s’agirait d’une finition en verre.

Bien que ces maquettes soient des prototypes non fonctionnels — comme en témoignent les ouvertures pour les caméras identiques et l’absence d’ouverture rectangulaire pour la caméra périscope tétra-prisme — elles devraient donner un aperçu assez fidèle de la forme, des dimensions et des couleurs des unités finales qui seront commercialisées.

iPhone 16 Pro Max : remplacement de la couleur « Blue Titanium » ?

Des rumeurs circulent selon lesquelles Apple pourrait remplacer la couleur « Blue Titanium » de l’iPhone 15 Pro par une couleur « rose » ou « rose doré » pour la construction en titane de l’iPhone 16 Pro. Cette nouvelle teinte aurait une nuance de bronze, et la maquette semble se rapprocher de cette teinte supposée. Il est possible que la couleur varie en fonction de la façon dont la lumière se reflète sur l’arrière du dispositif, offrant ainsi des nuances différentes selon l’angle de vue.

Pour rappel, voici à quoi pourrait ressembler l’iPhone 16 standard, d’après une précédente fuite de maquettes par Sonny.

Que pensez-vous de cette nouvelle couleur bronze doré pour l’iPhone 16 Pro ?