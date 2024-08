Windows 11 24H2 : Le chiffrement automatique désormais activé par défaut

Avec la prochaine mise à jour Windows 11 24H2, Microsoft activera automatiquement le chiffrement des appareils sur un plus grand nombre d’ordinateurs. La nouvelle mise à jour est plus complète et comporte moins de restrictions pour les systèmes plus anciens.

À moins que vous ne mettiez à jour une ancienne version de Windows ou que vous n’utilisiez un compte local, votre ordinateur sera automatiquement chiffré après l’installation ou la réinstallation de la nouvelle version de Windows 11. Lors de l’installation, Windows chiffre tous les lecteurs de votre PC et associe les clés de chiffrement à votre compte Microsoft. Les lecteurs seront automatiquement déverrouillés lorsque vous vous connecterez avec le même compte. Le chiffrement des périphériques garantit la sécurité de votre stockage, même si quelqu’un parvient à insérer votre disque dans un autre ordinateur pour obtenir un accès non autorisé.

La mise à jour Windows 11 23H2, qui a été publiée en février de cette année, proposait également le même chiffrement automatique à l’aide de BitLocker. Mais, elle comportait certaines exigences avancées (par exemple, l’interface de test de sécurité matérielle et la mise en veille moderne) qui excluaient les ordinateurs plus anciens. De plus, elle ne chiffrait automatiquement les appareils que sur une nouvelle installation de Windows 11 23H2.

Avec la nouvelle mise à jour, Microsoft assouplit les restrictions mentionnées ci-dessus. Les nouvelles installations ou réinstallations de la nouvelle version de Windows 11 activeront automatiquement le chiffrement BitLocker, même sur les appareils dépourvus d’interface de test de sécurité matérielle (HSTI) et de mise en veille moderne. Vous pouvez désactiver ce chiffrement automatique dans l’application Paramètres. Si vous mettez simplement à jour vers la nouvelle version, BitLocker devra être activé manuellement.

Disponible sur la version Windows 11 Famille

La dernière mise à jour était principalement destinée aux éditions Windows 11 Pro, Enterprise et Education. Windows 11 24H2 ciblera également les machines Windows 11 Famille dont les flags de chiffrement sont activés dans les paramètres par défaut de l’UEFI.

Microsoft commencera à diffuser la mise à jour Windows 11 24H2 à partir de septembre. Il convient de noter que la prise en charge de la puce de sécurité T2 d’Apple permet le chiffrement automatique des appareils sur les Mac depuis quelques années déjà. Microsoft s’est contenté de rattraper son retard ces derniers mois.