Accueil » Meta booste Threads avec de nouvelles options de programmation et d’Insights

Meta booste Threads avec de nouvelles options de programmation et d’Insights

Meta booste Threads avec de nouvelles options de programmation et d’Insights

Meta a annoncé de nouvelles fonctionnalités Web pour Threads, qui incluent des fonctions de planification et de rédaction pour faciliter la planification du contenu.

Ces mises à jour interviennent alors que la plateforme sociale de type X tente de recruter et de fidéliser des utilisateurs et des influenceurs.

Les nouveaux ajouts vont d’options que l’utilisateur moyen de Threads pourrait apprécier à des outils de gestion de contenu qui semblent plus directement destinés aux marques. Threads, qui vient de passer le cap du premier anniversaire de son lancement officiel le 5 juillet 2023, compte aujourd’hui plus de 200 millions d’utilisateurs actifs mensuels, dont quelques célébrités et comptes de marques.

Nouvelles fonctionnalités de Threads

Connaissance de l’audience

Parmi les nouveaux outils, la société mère de Facebook introduit des informations permettant aux utilisateurs de mieux comprendre leurs abonnés et de mesurer la performance de leurs posts grâce à une série d’indicateurs sur le contenu. Les données d’audience incluront le nombre de vues, de réponses, de reposts et de citations sur les posts.

Dans un article de blog, Meta déclare que la compréhension de la portée d’une personne, y compris les données démographiques de son public, « peut aider les créateurs et les entreprises à déterminer quel contenu résonne le mieux auprès de leur public et à adapter leurs futures publications en conséquence ». Les captures d’écran de la nouvelle fonctionnalité « insights » ressemblent à l’expérience analytique d’Instagram. Cela signifie que les utilisateurs n’auront plus besoin de s’appuyer sur des applications tierces pour obtenir des données.

Personnaliser la mise en page

Les utilisateurs pourront également personnaliser leur page d’accueil Threads en réorganisant les colonnes épinglées. Les colonnes faisaient partie d’une précédente mise à jour du site de bureau qui donnait à Threads un aspect TweetDeck, permettant aux utilisateurs de garder un œil sur plusieurs flux. Désormais, les utilisateurs pourront déplacer les colonnes en fonction de ce qu’ils souhaitent mettre en avant.

Brouillons

L’entreprise donne également aux utilisateurs la possibilité d’écrire et de sauvegarder plusieurs brouillons. Actuellement, Threads ne permet qu’un seul brouillon — vous devez le publier ou le remplacer. Avec cette mise à jour, les utilisateurs pourront sauvegarder jusqu’à 100 brouillons.

Messages programmés

La nouvelle fonction de programmation aidera les créateurs et les entreprises à publier des messages même pendant leurs jours de congé. Les utilisateurs pourront programmer plusieurs posts par jour, plusieurs jours à l’avance.

Dernières mises à jour de Threads

À l’instar de Snapchat, Meta envisage d’introduire la disparition des posts sur l’application. Cette nouvelle fonctionnalité pourrait lui permettre de se démarquer de concurrents comme X, qui est le principal rival depuis la création de la plateforme en juillet 2023.

En novembre 2020, WhatsApp a lancé la disparition des messages sur Android pour que les conversations ressemblent davantage à des interactions en personne en veillant à ce que les messages ne restent pas en permanence.

Bien que Threads ait connu une croissance rapide suite à son lancement l’année dernière, la plateforme se bat toujours pour obtenir la même pertinence que X. Dans certains cas, les responsables de la plateforme ont délibérément essayé de se démarquer de ce qu’était Twitter ; Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a déclaré très tôt que Threads ne donnerait pas la priorité à l’actualité et ne recommanderait pas de contenu politique, les sujets mêmes qui ont rendu X utile en premier lieu. Des rapports suggèrent que Meta prévoit d’introduire des publicités sur Threads dans le courant de l’année prochaine, ce qui explique l’afflux d’outils favorables aux marques, tels que l’analyse et la programmation. L’espoir est que lorsque les entreprises et les célébrités en auront assez de X, elles se tourneront vers Threads.