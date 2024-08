iPhone 16 : Photos fuitées révèlent un nouveau design avec caméras alignées verticalement

Apple se prépare à lancer ses très attendus smartphones phares de 2024. Le 10 septembre prochain, la firme devrait officiellement annoncer la série iPhone 16, accompagnée de nouveaux modèles d’Apple Watch. Bien que l’événement soit encore à quelques semaines, des rumeurs crédibles nous donnent déjà un aperçu de ce qui nous attend. Les dernières fuites incluent des photos de ce qui pourrait être une maquette de l’iPhone 16.

Un utilisateur de Weibo, connu sous le nom de Witty Cat, a partagé des photos qui semblent montrer une maquette de l’iPhone 16. Les images dévoilent l’arrière de l’appareil, révélant deux finitions possibles et le système de caméra arrière.

Sur les photos, on peut voir deux versions de l’iPhone 16, une en noir et une en blanc. Avec cette nouvelle génération d’iPhone, il est probable qu’Apple aligne verticalement les caméras arrière, peut-être pour permettre l’enregistrement vidéo spatial sur les modèles non-Pro. De plus, les modèles standard pourraient également adopter le bouton Action, actuellement réservé aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.

Un changement dans l’emplacement du flash

Un détail frappant sur ces images est l’absence du flash LED dans le module principal de la caméra. Au lieu de cela, Apple semble l’avoir placé séparément, sur le côté droit du bloc de caméra. Bien que cette disposition puisse ne pas plaire à tout le monde, elle permet à l’entreprise d’éviter d’augmenter inutilement le diamètre du module de la caméra.

Outre les finitions noire et blanche, l’iPhone 16 pourrait être disponible en bleu, vert et rose. Contrairement aux modèles de l’année dernière, aux couleurs plutôt pâles, Apple pourrait cette fois-ci opter pour des teintes plus saturées. Ce changement pourrait séduire ceux qui préfèrent des couleurs plus vives pour leur appareil

En définitive, le keynote pourrait avoir lieu dans moins d’un mois, et nous devrions donc obtenir des réponses concrètes très bientôt. Cependant, il est raisonnable de supposer que ce que nous voyons ici est proche du design final de l’iPhone 16, étant donné que sa sortie est imminente et qu’Apple a probablement finalisé son design.

Ainsi, les amateurs de la marque n’ont plus longtemps à attendre avant de découvrir ce que la série iPhone 16 a à offrir, avec son lot de nouveautés et de changements esthétiques.