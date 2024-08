Comment précommander la série Pixel 9 de Google, y compris le Pixel 9 Pro Fold ?

Google vient de dévoiler sa nouvelle gamme complète de smartphones Pixel 9 lors de son événement Made by Google, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y a du choix. Pas moins de quatre nouveaux modèles de Pixel — le Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, et Pixel 9 Pro Fold — seront disponibles dans les semaines à venir.

Chacun d’eux est doté de processeurs améliorés, de spécifications supérieures par rapport à la génération précédente, de sept ans de mises à jour du système d’exploitation, ainsi que de nouvelles configurations d’appareils photo, le tout agrémenté des fonctionnalités d’intelligence artificielle Gemini de Google.

Vous êtes déjà un peu perdu ? Ne vous inquiétez pas, voici un guide complet pour tout savoir sur ces nouveaux smartphones Pixel et où les précommander avant leur lancement.

Google Pixel 9 : L’entrée de gamme premium

Le Pixel 9 est le nouveau modèle de base de la gamme phare de Google. Il arbore un écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le tout nouveau processeur Tensor G4 de Google, deux caméras arrière (un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 48 mégapixels), 12 Go de RAM, et est disponible en quatre couleurs, dont un magnifique rose quartz.

Toutefois, son prix de départ est plus élevé que celui du Pixel 8, avec un coût initial de 899 euros pour la version 128 Go de stockage, soit 100 euros de plus que le modèle précédent à son lancement. Bien que des réductions soient probables à l’avenir, vous pouvez dès maintenant précommander le Pixel 9 sur Amazon ou directement sur le Google Store.

Chacune de ces plateformes offre 100 euros de remise pour toute précommande du modèle de 256 Go.

Pixel 9 Pro : Des caractéristiques pro dans un format compact

En passant au Pixel 9 Pro, vous obtenez le même processeur Tensor G4 que le Pixel 9 standard, mais avec des spécifications améliorées. Il offre plus de RAM, un écran de meilleure qualité avec un taux de rafraîchissement variable de 1 Hz à 120 Hz, une troisième caméra arrière (un téléobjectif de 48 mégapixels), une caméra frontale de plus haute résolution, et la possibilité de filmer en 8K. Ce modèle conserve le même format compact et la même capacité de batterie (4,700 mAh) que le Pixel 9, une première pour un modèle Pro chez Google.

Le Pixel 9 Pro est proposé à partir de 1 099 euros pour 128 Go de stockage, et vous pouvez le précommander dès maintenant pour une livraison prévue le 4 septembre, avec une remise de 200 euros chez Amazon et le Google Store pour le modèle de 512 Go.

Pixel 9 Pro XL : Pour les amateurs de grands écrans

Le Pixel 9 Pro XL est la nouvelle version surdimensionnée du modèle Pro. Il dispose d’un écran OLED de 6,8 pouces et d’une grande batterie de 5 060 mAh. À part sa taille, il partage la plupart de ses spécifications avec le Pixel 9 Pro, y compris les caméras, le processeur et la RAM. Il propose également une charge filaire plus rapide, permettant de charger jusqu’à 70 % en environ 30 minutes avec un chargeur USB-C de 45 W (non inclus).

Le Pixel 9 Pro XL sera disponible dès le 22 août à un prix de départ de 1 199 euros pour 128 Go de stockage. Les précommandes sont déjà ouvertes chez Amazon et le Google Store, avec une remise de 200 euros chez Amazon et le Google Store pour le modèle de 512 Go.

Pixel 9 Pro Fold: La nouvelle génération de pliable

Le Pixel 9 Pro Fold est le deuxième smartphone pliable de Google, et il adopte une convention de nommage différente tout en s’alignant davantage sur les caractéristiques des autres modèles Pixel 9. Il est équipé du processeur Tensor G4 et de 16 Go de RAM, tout comme les modèles Pro, mais avec des capteurs d’appareil photo arrière de résolution inférieure et une capture vidéo limitée à 4K. Le compromis est compensé par un écran pliable qui passe de 6,3 pouces à une taille de 8 pouces une fois déplié, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Le Pixel 9 Pro Fold est l’appareil le plus cher de la gamme, avec un prix de départ de 1 899 euros pour 256 Go de stockage. Il est disponible en précommande sur Amazon et le Google Store, avec une remise de 200 euros chez Amazon et le Google Store pour le modèle de 512 Go.

La gamme Pixel 9 de Google apporte des innovations notables à tous les niveaux, que ce soit pour les amateurs de téléphones compacts, de grands écrans ou de dispositifs pliables. Avec des offres de précommande attractives, c’est le moment idéal pour s’assurer un des modèles avant leur sortie officielle. Que vous soyez intéressé par la puissance de l’intelligence artificielle de Google ou par des fonctionnalités de caméra avancées, il y a un Pixel 9 pour chaque besoin.