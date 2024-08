Le casque Sonos Ace fonctionne désormais avec d’autres barres de son Sonos

Après quelques mois de compatibilité partielle, le casque Sonos Ace fonctionne désormais avec toutes les barres de son de la société et peuvent tirer parti de la fonctionnalité d’échange audio TV. Cette fonctionnalité, nommée TV Audio Swap, permet de rediriger le son vers le casque Sonos au lieu de la barre de son, ce qui est idéal pour une écoute privée sans déranger les autres.

Cette fonctionnalité est analogue à celle que Google propose avec ses écouteurs et appareils Google TV, ainsi qu’Apple avec les différents modèles d’AirPods. La différence principale est que Sonos ne fonctionne pas comme un système d’exploitation, ce qui signifie qu’il doit gérer le transfert audio un peu plus en aval.

Désormais, le casque Sonos Ace peut intercepter l’audio via les Sonos Ray et Sonos Beam, en plus du Sonos Arc, déjà compatible au lancement.

Il est important de noter que l’échange audio TV fonctionne maintenant aussi bien sur Android que sur iOS.

Comment profiter de cette fonctionnalité du Sonos Ace ?

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, assurez-vous que votre application Sonos est à jour et que votre système Sonos utilise le dernier firmware disponible.

En plus des améliorations de l’échange audio TV, la dernière mise à jour de l’application Sonos apporte les nouveautés suivantes :

Un outil pour rétrograder un système S2 vers S1.

Une meilleure fluidité et une latence réduite pour les contrôles de volume de groupe.

Des boutons de sourdine ajoutés pour les haut-parleurs individuels dans un groupe.

Des contrôles de volume de groupe accessibles depuis l’écran de lecture en cours.

La possibilité de vider la file d’attente.

De meilleures performances pour les files d’attente volumineuses.

Une fiabilité accrue pour les paramètres d’amélioration de la parole et du mode nuit.

Une mise à jour bienvenue après un été difficile

Cette mise à jour conséquente est une avancée importante après un été difficile pour Sonos, marqué par une refonte majeure de la plateforme juste avant le lancement des écouteurs Sonos Ace au printemps. Cette refonte de l’application Sonos avait entraîné la disparition de certaines fonctionnalités de base et la défaillance d’autres, laissant les clients perplexes quant à l’avenir de leur entreprise bien-aimée. La situation était devenue si critique que le PDG, Patrick Spence, avait présenté des excuses, bien que tardivement, plusieurs mois après que les problèmes étaient devenus évidents.

Cette dernière mise à jour de l’application arrive également un jour avant l’annonce des résultats du deuxième trimestre 2024 de Sonos. Les clients et les investisseurs attendent avec impatience des nouvelles positives après les turbulences des derniers mois.

Le casque Sonos Ace, désormais entièrement compatible avec toutes les barres de son de la marque, offre une nouvelle dimension de flexibilité et de confort pour les utilisateurs. Avec la mise à jour de l’application Sonos, la société semble prête à redresser la barre et à regagner la confiance de ses utilisateurs, tout en continuant à innover dans le domaine de l’audio connecté.