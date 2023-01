Test de la Sonos Ray : une excellente barre de son pour débuter

Alors que Sonos se concentre généralement sur les produits et les prix haut de gamme, la société s’oriente depuis peu vers le domaine des produits abordables. Suivant cette tendance, la société a présenté la barre de son Sonos Ray, une alternative épurée à ses modèles les plus chers.

Alors que la Sonos Arc se situe au sommet de la chaîne des barres de son et que la Sonos Beam (Gen 2) occupe le milieu, la Sonos Ray possède toujours de nombreuses caractéristiques qui rendent Sonos unique à un prix inférieur. À savoir, elle dispose des mêmes fonctions audio multiroom que ses grandes sœurs, ainsi que de la fonction clé TruePlay de Sonos.

Cela dit, la société a fait quelques compromis, vraisemblablement pour la maintenir dans une fourchette de prix spécifique. En particulier, Sonos a négligé d’ajouter une option de connectivité HDMI, se contentant d’un câble optique pour se connecter à votre téléviseur. Si cela ne constitue pas un obstacle majeur, cela réduit le groupe de personnes pour qui ce produit est idéal.

Dans la boîte, on retrouve :

Sonos Ray

Câble d’alimentation (2 m)

Câble optique (1,5 m)

Documentation

Guide de démarrage rapide, mentions légales et garantie

Sonos Ray : design

Il suffit de regarder la Ray pour savoir qu’il s’agit d’un produit Sonos. Elle a un aspect analogue à celui des barres de son plus grandes de la société, bien que, dans le cas de la Ray, elle soit beaucoup plus étroite.

Avec ses 22 pouces de large, la Sonos Ray s’adapte parfaitement aux téléviseurs de 55 pouces et moins, comme c’était le cas du téléviseur avec lequel je l’ai testée. Si votre téléviseur a un écran de 65 pouces ou plus, la Ray peut sembler de petite taille sous l’écran. Cela dit, la taille compacte a ses avantages.

Grâce à sa forme fuselée et à son design orienté vers l’avant, la Sonos Ray peut se loger dans des endroits où beaucoup d’autres barres de son ne le peuvent pas. En raison de l’absence de haut-parleurs orientés vers le haut pour le Dolby Atmos ou le son surround virtuel, vous n’avez pas à vous soucier de ce qui se trouve autour de la Ray, mais seulement de ce qui se trouve devant elle.

La Ray a le même style minimaliste que les autres barres de son Sonos, et elle dispose également des mêmes commandes tactiles capacitives sur le panneau supérieur. Celles-ci peuvent être excessivement sensibles, enregistrant les pressions même lorsque vous dépoussiérez l’enceinte. Heureusement, vous pouvez désactiver les commandes si vous n’avez pas l’intention de les utiliser.

Sonos Ray : connectivité

Comme je l’ai mentionné au début de l’article, l’une des omissions les plus déroutantes de la Ray est le port HDMI. Ce type de port est souvent inclus dans les barres de son abordables, c’est donc une décision pour le moins étrange.

La seule façon de connecter votre téléviseur à la barre de son est d’utiliser l’entrée audio numérique optique située à l’arrière de la barre de son. La grande majorité des téléviseurs modernes disposent de sorties audio optiques, ce qui devrait donc vous convenir. En dehors de cela, la seule connexion physique que vous trouverez sur la Ray est la connexion Ethernet en option.

Il aurait été agréable de voir Sonos ajouter une entrée auxiliaire de 3,5 mm. Non, ce n’est pas la façon dont Sonos fait les choses, car même la Sonos Roam portable ne dispose pas d’une prise auxiliaire. Néanmoins, cela aurait été une bonne chose en cas de besoin.

Bien que la Ray soit une barre de son 2.0, elle est compatible avec Dolby Digital 5.1 et DTS Digital Surround. Cela dit, c’est tout ce que vous obtenez en matière de formats surround, la seule autre technologie prise en charge étant l’audio PCM stéréo.

Vous ne trouverez pas de support pour Dolby Atmos ou d’autres technologies. C’est logique, car même si vous ajoutez des haut-parleurs, la Ray ne prendra toujours pas en charge Atmos. Cela montre simplement à quel point la Ray est limitée par rapport aux autres barres de son Sonos.

Sonos Ray : configuration et calibrage

Pour configurer la Ray, vous devez télécharger l’application Sonos. Si la Ray est votre premier produit Sonos, vous devrez créer un compte. Sinon, il vous suffit de vous connecter.

Même si la Ray est votre premier produit Sonos, l’installation est facile. L’application remarque généralement que vous avez branché un nouveau produit Sonos à proximité. Sinon, sélectionnez simplement l’option « Ajouter un produit » et suivez les instructions. À partir de là, l’application enregistrera la barre de son, la mettra à jour et vous permettra de sélectionner la pièce dans laquelle vous utiliserez la Ray ou de l’ajouter à l’ensemble de votre système audio local.

À partir de là, vous pouvez commencer à utiliser la barre de son, mais il y a une étape supplémentaire que vous devriez franchir si vous le pouvez. Bien qu’elle ait sacrifié d’autres fonctions, la Ray est dotée de la fonction TruePlay, une caractéristique clé des produits Sonos. Cette fonction utilise le microphone intégré de votre iPhone ou iPad pour mesurer l’acoustique de votre pièce et régler la barre de son en conséquence.

Malheureusement, cette fonction n’est disponible que sur les appareils Apple, sans doute parce que les microphones sont presque identiques, alors que la prise en charge d’Android impliquerait un nombre considérablement plus élevé de microphones.

Commandes et l’application Sonos

Comme vous le savez probablement si vous avez déjà utilisé une autre barre de son ou une enceinte Sonos, la Ray n’est pas livrée avec une télécommande. Au lieu de cela, vous contrôlez le volume à l’aide de la télécommande de votre téléviseur.

Les autres barres de son Sonos sont conçues pour être connectées en HDMI. Elles peuvent ainsi utiliser la technologie HDMI-CEC de votre téléviseur. Dans ce cas, comme vous êtes connecté par câble optique, ce n’est pas possible. Au lieu de cela, la Ray dispose d’un capteur infrarouge (IR) intégré pour fonctionner avec la télécommande de votre téléviseur.

Si votre téléviseur utilise une télécommande RF ou un autre type de télécommande autre qu’IR, elle ne fonctionnera tout simplement pas avec la Ray. Vous devrez soit contrôler le volume avec les boutons tactiles capacitifs de l’appareil lui-même, soit utiliser l’application Sonos.

Bien sûr, l’application Sonos ne se contente pas de contrôler le volume. Il y a un simple égaliseur intégré que vous pouvez régler, ainsi que des modes d’amélioration de la parole et de nuit pour faciliter l’écoute des voix la nuit.

Une dernière omission qui mérite d’être soulignée est que, contrairement au Sonos Arc ou au Sonos Beam, la Ray ne dispose pas d’un microphone intégré. C’est un avantage pour des raisons de confidentialité, mais cela signifie également que vous ne pouvez pas utiliser les commandes vocales pour régler le volume, ce qui serait pratique si la télécommande de votre téléviseur n’est pas prise en charge.

Sonos Ray : performances audio

La Ray est à la fois beaucoup plus grande qu’elle n’en a l’air et beaucoup plus grande que ce à quoi je m’attendais. Après avoir testé la seconde génération de Sonos Beam, j’avais supposé que la Ray serait plus petite. Avec les deux barres de son jouant du contenu stéréo, la Ray n’a pas l’air beaucoup plus petite que la Beam.

Le son de la Ray provient de quatre amplificateurs de classe D, alimentant une paire de woofers de milieu de gamme et une paire de tweeters. Sonos a équipé les tweeters de guides d’ondes, qui dirigent littéralement le son dans la pièce. C’est la raison principale de la largeur surprenante du son ici.

Comme je l’ai mentionné plus haut, la Ray n’est pas équipée d’un son surround. Vous pouvez ajouter une paire de haut-parleurs arrière, comme la Sonos One SL et le Sonos Sub Mini, et obtenir une configuration surround très agréable, mais cela représente un coût considérable. Pour ce test, j’ai testé la Ray seule, sans haut-parleurs arrière ni caisson de basse.

Même si votre téléviseur est équipé de haut-parleurs intégrés supérieurs à la moyenne, il est pratiquement certain que la Ray aura un meilleur son. Il y a deux raisons à cela : l’une est la largeur stéréo, l’autre l’intelligibilité de la parole. L’application Sonos vous permet également d’activer la fonction d’amélioration de la parole pour rendre les dialogues encore plus intelligibles.

Pour tester les performances de jeu, j’ai effectué quelques courses dans Forza Horizon 5. Là encore, la Ray n’offre qu’un son stéréo, mais le jeu est beaucoup plus spectaculaire qu’il ne le serait sur les haut-parleurs intégrés d’un téléviseur.

En écoutant de la musique, il est clair que la Ray n’a pas le même volume que la Beam. En même temps, les différences sonores entre les deux peuvent donner à la Ray un avantage lorsqu’il s’agit d’écouter de la musique. Le fait qu’elle n’essaie pas de transformer les pistes musicales stéréo en surround virtuel est également un avantage majeur.

Un son très clair

Bien que j’ai trouvé que le son manquait un peu de basses, ce qui m’a laissé un peu sur ma faim lorsqu’il s’est agi de regarder des films dont la bande-son fait vibrer le cœur, j’ai été impressionné par la façon dont il diffusait la musique par AirPlay. La Ray a géré les fréquences moyennes et basses avec assurance, tandis que les hautes fréquences étaient claires et concises. Si vous possédez une enceinte Sonos One, vous remarquerez de nombreuses similitudes dans le son.

Elle est également étonnamment puissante pour un objet aussi petit, parvenant à remplir la chambre avec facilité. Cependant, le manque de profondeur et de largeur sonore est assez évident. On peut dire que le son est beaucoup plus directionnel que les modèles plus chers de Sonos.

Mais comme mentionné précédemment, il s’agit d’une barre de son positionnée pour ceux qui veulent débuter dans le home cinéma, donc pour le prix, c’est une enceinte au son splendide, ne vous attendez pas à ce qu’elle s’étende très loin ou dans tous les coins de la pièce.

Sonos Ray : verdict

L’absence de port HDMI sera le point décisif pour de nombreuses personnes. Cela dit, si vous vous contentez d’utiliser la sortie optique de votre téléviseur (ce qui est très probablement le cas), la Sonos Ray a encore beaucoup d’atouts. Oui, elle est petite, mais elle semble plus grande qu’elle ne l’est, et sa taille lui permet de s’adapter à des endroits où d’autres barres de son ne peuvent pas le faire.

La Ray est parfaitement acceptable en tant que barre de son de salon, mais pour un son plus immersif, vous devrez ajouter des haut-parleurs surround et un caisson de basses. D’autre part, la Ray est le compagnon idéal d’une télévision dans une chambre parentale, car la plupart des gens n’ont pas besoin ou ne veulent pas d’une installation surround complète dans ce cas.

L’un des avantages de la conception relativement simple de la Sonos Ray est qu’elle fonctionne mieux pour la musique que de nombreuses barres de son que j’ai essayées. Ceci, combiné à la connectivité habituelle de Sonos, fait de la Ray une porte d’entrée pratique et abordable dans l’écosystème Sonos.