Huawei MatePad Pro 12.2 et MatePad Air 2024 : Des tablettes innovantes dévoilées en Chine

Huawei a dévoilé cette semaine en Chine ses nouvelles tablettes, la MatePad Pro 12.2 (2024) et la MatePad Air (2024), suite au lancement du nova Flip. Voici un aperçu détaillé de ces deux nouveaux produits.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2024)

La MatePad Pro 12.2 se distingue par un design doré élégant avec un matériau micro-velours doux au toucher et facile à nettoyer. Elle présente un cadre de caméra arrière circulaire, des dimensions de 128,53 x 271,25 x 5,5 mm et un poids de 508 grammes.

Cette tablette est équipée d’un écran OLED à double couche de 12,2 pouces avec une résolution de 2800 x 1840 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un ratio écran-corps de 92 %, un contraste de 2 000 000:1 et une luminosité maximale de 2000 nits. Elle supporte 1,07 milliard de couleurs, une large gamme de couleurs P3 et une précision des couleurs ΔE < 1, réduisant 99 % des interférences lumineuses grâce à la technologie PaperMatte.

La MatePad Pro 12.2 utilise la technologie Fangtian Painting Engine 2,0 pour le dessin, offrant une prise en charge d’une toile 8K et de plus de 500 couches avec des traits fluides à 120 fps. Elle est compatible avec le stylet M-Pencil de 3e génération, offrant une latence ultra-faible.

La tablette est dotée d’une batterie double cellule de 5050 mAh (équivalente à 10 100 mAh) avec une charge Turbo de 100 W, atteignant 85 % en 40 minutes et une charge complète en 55 minutes, avec une autonomie de 380 jours en veille selon Huawei.

Caméras et autres fonctionnalités

Elle dispose d’une caméra principale de 13 mégapixels et d’un objectif grand-angle de 8 mégapixels à l’arrière, ainsi qu’un objectif de 8 mégapixels à l’avant pour les selfies et les appels vidéo. Les autres caractéristiques incluent un capteur d’empreintes digitales latéral, la technologie NearLink, des SMS par satellite Beidou, l’application Born to Draw, le Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.2, un port USB Type-C et divers capteurs. La tablette comprend également 4 microphones, 4 haut-parleurs et le support Huawei Sound.

La MatePad Pro 12.2 fonctionne sous HarmonyOS 4.2 et propose de nouvelles fonctionnalités d’IA dans l’application Celia, telles que l’assistant de documents, l’outil de rédaction AI, l’assistant d’information Celia et les outils AI pour les notes. Les accessoires incluent le clavier Xingyue et le stylet Huawei M-Pencil (3e génération).

Huawei MatePad Air (2024)

La Huawei MatePad Air 2024 présente un design tout en métal avec une finition nacrée iridescente qui change de couleur selon la lumière. Elle pèse 555 grammes et a un profil fin de 5,9 mm. Son écran de 12 pouces propose une protection anti-éblouissement et une expérience d’écriture similaire à celle sur papier, avec un taux de rafraîchissement de 30 à 144 Hz, une résolution de 2800 x 1840 pixels, un ratio d’aspect de 3:2, une luminosité maximale de 1000 nits et la certification HDR.

Elle est équipée d’une batterie de 10 100 mAh supportant une charge rapide de 66 W, offrant jusqu’à 14 heures de lecture vidéo par charge. Elle dispose d’une caméra arrière de 13 mégapixels, d’un objectif grand-angle de 8 mégapixels et d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

La tablette supporte également le stylet M-Pencil de 3e génération et un clavier magnétique avec la technologie NearLink. Pour la connectivité, elle propose des haut-parleurs intégrés, le Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.2, un port USB Type-C et le support Huawei Sound pour l’audio. Le dispositif incorpore une structure VC contournée 3D et 20 000 mm² de graphite à haute conductivité thermique pour des performances améliorées.

Sous HarmonyOS 4.2, la tablette inclut des fonctionnalités AI dans l’application Celia pour l’écriture, la gestion de documents et des applications de niveau PC. L’application Notes mise à jour propose des couvertures créatives, des autocollants et des outils AI, tout en supportant des applications de niveau PC comme WPS Office et Edraw Icons.

Prix et disponibilité

La Huawei MatePad Pro 12.2 est disponible en plusieurs configurations. Le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 4299 yuans (environ 550 euros), tandis que celui avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est proposé à 4799 yuans (environ 610 euros). Pour ceux qui préfèrent l’édition PaperMatte, il existe une version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 4899 yuans (environ 625 euros), et une autre avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage à 5399 yuans (environ 685 euros). L’édition PaperMatte avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage est vendue à 6699 yuans (environ 850 euros), et une version incluant un clavier et un stylet avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est proposée à 6999 yuans (environ 890 euros). Le clavier Huawei Xingyue, quant à lui, est au prix de 1299 yuans (environ 165 euros).

En ce qui concerne la Huawei MatePad Air, elle est proposée en plusieurs versions. Le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 2999 yuans (environ 380 euros), et celui avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 3299 yuans (environ 420 euros). L’édition PaperMatte est disponible avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 3599 yuans (environ 460 euros), ainsi qu’avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage pour 3999 yuan (environ 510 euros). Le clavier magnétique intelligent Huawei est vendu séparément au prix de 599 yuans (environ 75 euros).

Les deux modèles, Huawei MatePad Pro 12.2 et MatePad Air, sont disponibles en précommande dès maintenant en Chine, avec une mise en vente prévue pour le 13 août 2024. Aucune information sur un lancement en France.