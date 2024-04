Sonos révolutionne son application mobile et dévoile sa nouvelle plateforme Web

Comme prévu, Sonos s’apprête à déployer une application remaniée qui élimine les sauts d’un onglet à l’autre et offre une plus grande personnalisation de l’écran d’accueil. La refonte de l’application, qui sera lancée le 7 mai, sera accompagnée d’une nouvelle application Web basée sur un navigateur.

L’application Sonos S2 a fait l’objet de critiques constantes depuis son lancement en 2020. Non seulement son interface est lourde et peu intuitive, mais elle souffre de problèmes de connectivité qui empêchent certains utilisateurs de profiter de leurs onéreuses enceintes Sonos.

Avec la refonte de son application, Sonos promet une expérience de streaming « plus facile, plus rapide et meilleure ». La navigation d’onglet en onglet a été remplacée par un écran d’accueil tout-en-un, qui offre un accès immédiat à vos services de streaming connectés et à vos contenus préférés. La barre de recherche trouve une place permanente en haut de l’écran d’accueil, et les commandes du système sont désormais accessibles d’un simple geste « swipe up ». La personnalisation est également un élément important de cette mise à jour. Vous pouvez épingler ou réorganiser des éléments sur votre écran d’accueil, et le regroupement des haut-parleurs est plus facile que jamais.

Pour accéder à vos enceintes, il suffit de glisser vers le haut à partir du mini lecteur situé en bas de l’application. Vous obtenez alors une vue d’ensemble du système qui vous permet de régler le volume, de regrouper des produits, etc. Si vous souhaitez aller plus loin, un raccourci vers le menu des paramètres se trouve dans le coin supérieur droit de l’écran d’accueil.

L’expérience de recherche est essentiellement la même, bien que vous puissiez maintenant définir un service musical préféré qui sera classé en haut des résultats. Malheureusement pour les utilisateurs d’Apple Music, Sonos n’indique toujours pas les pistes audio spatiales dans les résultats de recherche ; vous ne verrez pas ce badge tant que vous n’aurez pas commencé à jouer quelque chose.

Malheureusement, Sonos n’a pas mentionné de corrections de bugs spécifiques ou d’améliorations de la connectivité pour l’application S2. Une ancienne rumeur de Bloomberg suggère que Sonos est en train de mettre à jour son processus de configuration des appareils (en préparation d’une nouvelle ligne de casques), il y a donc encore de l’espoir, mais nous devrons attendre le 7 mai pour le découvrir.

Une nouvelle application Web Sonos

Quant à la nouvelle application Web de Sonos, elle est presque identique à l’expérience mobile remaniée. La seule différence majeure est le menu Votre système, qui est placé de façon permanente sur le côté droit de l’application Web (au lieu d’être caché derrière un geste « swipe-up »).

Notez que cette application web remplace totalement l’ancien logiciel de contrôle de bureau de Sonos (qui ne disposait pas non plus de la fonctionnalité de configuration des appareils).

Sonos lancera son application mobile S2 remaniée le 7 mai. La toute nouvelle application Web, accessible depuis n’importe quel navigateur, sera lancée le même jour. Toutes les enceintes compatibles S2 fonctionneront avec l’application mobile remaniée et la nouvelle application Web.

Comme vous pouvez l’imaginer, le PDG de Sonos, Patrick Spence, semble très enthousiaste à propos de la nouvelle application mobile. « Nous avons pensé qu’il était temps de réimaginer l’expérience de notre application », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. « Après un développement et des tests approfondis, nous sommes convaincus que cette nouvelle application est plus facile, plus rapide et plus performante. Elle place une fois de plus la barre très haut en matière d’expérience d’écoute musicale à domicile et nous permet de nous développer dans de nouvelles catégories et expériences ».