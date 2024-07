Xiaomi dévoile le MIX Flip : Un smartphone pliable puissant et innovant

Aux côtés du Xiaomi MIX Fold 4, le MIX Flip, nouveau modèle innovant de Xiaomi, est désormais disponible à la vente en Chine. Ce smartphone pliable est équipé d’un écran AMOLED TCL C8+ de 6,86 pouces avec une luminosité de pointe de 3 000 nits, ainsi qu’un écran extérieur de 4 pouces, tous deux offrant une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

L’écran extérieur du MIX Flip permet une utilisation pratique sans ouvrir l’appareil, le transformant en un « smartphone compact » entièrement fonctionnel. Il prend en charge les gestes d’affichage complets, la rotation automatique et un clavier sur tout l’écran, facilitant l’utilisation pour les utilisateurs gauchers et droitiers.

Propulsé par la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3, le MIX Flip dispose d’un système de refroidissement 3D redessiné avec une grande surface VC de 3500 mm² et un matériau d’isolation thermique « aérogel » pour empêcher la chaleur de se propager à l’écran. Ce dispositif assure des performances optimales tout en maintenant une température agréable au toucher.

Le cadre du MIX Flip utilise l’alliage d’aluminium 6M42 et les écrans sont protégés par du verre ultra-fin UTG et du Xiaomi Shield Glass. La charnière à double lien, certifiée par SGS, offre une durabilité de 500 000 cycles de pliage et de dépliage. Une édition spéciale en fibre de nylon tissée offre une résistance exceptionnelle à l’abrasion et aux taches.

Photographie avancée sur le MIX Flip avec Leica

Le MIX Flip est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels avec des lentilles Leica Summilux et un téléobjectif flottant de 50 mégapixels, capable de mise au point à 9 cm. La plate-forme de photographie computationnelle AISP de Xiaomi améliore les capacités de traitement d’image, offrant jusqu’à 60 TOPS de puissance de traitement pour des scénarios de prise de vue avancés.

Doté d’une batterie de 4 780 mAh avec la technologie de batterie Surge de Xiaomi, le MIX Flip offre une longue durée de vie, maintenant au moins 80% de sa capacité après 1600 cycles de charge. La charge rapide de 67 W assure une recharge efficace.

Spécifications techniques du MIX Flip

Écran interne : 6,86 pouces AMOLED TCL C8+ 1.5K, 1-120 Hz LTPO, 3000 nits, HDR10+, Dolby Vision

Écran externe : 4 pouces AMOLED TCL C8+ 1.5K, 120 Hz, 3000 nits, HDR10+, Dolby Vision

Processeur : Snapdragon 8 Gen 3, GPU Adreno 750

RAM et Stockage : 12GB / 16GB LPPDDR5X, 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0

Caméras : 50MP arrière avec capteur Light Fusion 800, téléobjectif 50MP, caméra frontale 32MP

Connectivité : 5G SA/NSA, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, GPS, NFC

Batterie : 4780 mAh, charge rapide 67W

Prix et disponibilité

Le Xiaomi MIX Flip est disponible en blanc, noir, violet, et une édition spéciale en fibre de nylon. Les prix sont les suivants :

12 Go + 256 Go : 5 999 yuan (environ 760 euros)

12 Go + 512 Go : 6 499 yuan (environ 820 euros)

16 Go + 1 To : 7 299 yuan (environ 920 euros)

Les commandes sont ouvertes et les ventes débuteront le 23 juillet.