Montres connectées : un marché en transition, Apple recule, Xiaomi explose

Le marché des montres connectées vient de connaître un coup d’arrêt inédit. Après des années de croissance continue, les livraisons mondiales de smartwatches ont chuté de 7 % en 2024, marquant la première baisse jamais enregistrée dans ce secteur.

Selon Counterpoint Research, ce ralentissement est principalement dû à la perte de vitesse d’Apple, à des cycles de renouvellement plus longs, et à un ralentissement de la demande en Inde, notamment pour les modèles d’entrée de gamme.

Si le marché global a souffert, la Chine a, quant à elle, tiré son épingle du jeu. Pour la première fois, le pays a surpassé l’Amérique du Nord et l’Inde, devenant le plus grand marché mondial des smartwatches. Cette montée en puissance a été portée par des géants locaux comme Huawei, Xiaomi et BBK (Imoo), qui ont su séduire un consommateur chinois de plus en plus engagé.

Apple en difficulté, Xiaomi en plein essor

Malgré cette baisse globale, Apple conserve son statut de leader, mais non sans difficulté. Les livraisons d’Apple Watch ont chuté de 19 % sur un an, affectées par un manque d’innovations dans la série 10 et l’absence inattendue d’un modèle Ultra 3. De plus, des litiges de brevets ont freiné les expéditions dans la première moitié de l’année, notamment en Amérique du Nord, un marché clé pour Apple. Face à des améliorations jugées mineures, beaucoup de consommateurs ont préféré attendre une prochaine génération avant de changer de montre.

Pendant ce temps, Samsung a discrètement progressé, enregistrant une croissance de 3 % grâce à l’élargissement de sa gamme Galaxy Watch, notamment avec le lancement de sa première Galaxy Watch Ultra. Xiaomi, de son côté, a fait une percée spectaculaire, devenant la marque de smartwatch à la croissance la plus rapide en 2024 et entrant pour la première fois dans le top 5 mondial. Son succès repose sur une expansion agressive de son catalogue, avec des modèles comme la Watch S1 et la Redmi Watch qui ont rencontré un fort engouement dans plusieurs régions.

Les montres connectées pour enfants en plein boom

Si la plupart des segments du marché ont souffert, les montres connectées pour enfants ont, au contraire, explosé. Imoo s’est imposée comme le leader de ce marché en forte croissance, répondant à la demande croissante des parents qui cherchent un moyen simple de suivre et de rester en contact avec leurs enfants.

Face à ce succès, des marques traditionnellement axées sur les adultes, comme Noise, boAt et Fitbit, ont commencé à investir dans ce segment en proposant leurs propres modèles dédiés aux plus jeunes.

Un avenir incertain, mais des perspectives encourageantes

Malgré ce premier recul, le marché des smartwatches n’est pas en crise, mais plutôt en transition. Les analystes prévoient une lente reprise en 2025, avec une croissance modérée à un chiffre, portée par l’intégration de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA et des capteurs de santé de nouvelle génération.

Parmi les évolutions attendues, on pourrait voir apparaître des capteurs cardiaques plus intelligents, une détection de l’apnée du sommeil et même des capteurs capables de repérer précocement les signes du diabète. Toutefois, les marques devront relever plusieurs défis, notamment l’obtention des autorisations réglementaires et l’innovation constante pour prouver que les smartwatches sont plus qu’un simple gadget.

Le ralentissement du marché des smartwatches en 2024 n’est pas un signe de disparition, mais plutôt une évolution vers de nouvelles attentes des consommateurs. Les fabricants doivent désormais redoubler d’efforts pour convaincre les utilisateurs de l’intérêt d’un renouvellement, notamment à travers des innovations significatives et des améliorations tangibles en matière de santé et de connectivité.