Pixel Buds Pro 2 : Google prépare la prochaine génération d’écouteurs sans fil

L’événement de lancement de la série Pixel 9 de Google est imminent, et nous avons déjà une bonne idée de ce que la gamme de smartphones 2024 de Google nous réserve. Outre les nouveaux smartphones, il y a de fortes chances que nous découvrions également quelque chose d’autre : les Pixel Buds Pro 2, les nouveaux écouteurs sans fil de Google.

Un utilisateur de Reddit a récemment découvert des images intrigantes en cherchant une coque pour les Pixel Buds. Il est tombé sur des photos d’une coque Spigen mentionnant spécifiquement une compatibilité avec les Pixel Buds Pro 2. Cela laisse fortement penser que Google prépare une nouvelle version de ses écouteurs, qui pourrait être annoncée prochainement, comme le souligne 9to5Google.

La mention de compatibilité avec les deux générations de Pixel Buds Pro indique que les Pixel Buds Pro 2 conserveront le même boîtier de charge que nous connaissons déjà. Cependant, les écouteurs eux-mêmes semblent avoir subi quelques modifications. Les grilles sur chaque écouteur sont désormais plus grandes et assorties à la couleur des écouteurs, contrairement à la version précédente qui avait des grilles noires sur toutes les variantes de couleur.

Un nouveau coloris a également été aperçu dans les images fuitées : une élégante teinte rose qui pourrait être nommée « Framboise » selon une autre fuite récente. On pense que les smartphones Pixel 9 pourraient également être disponibles dans une couleur rose similaire, ce qui montre que Google vise une esthétique coordonnée à travers ses produits.

La forme des écouteurs semble avoir été légèrement ajustée, ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour ceux qui avaient des problèmes avec l’ajustement des Pixel Buds Pro originaux. De nombreux utilisateurs les trouvaient inconfortables ou sujets à tomber, donc Google pourrait avoir apporté des modifications pour améliorer le confort. Cependant, ceux qui espèrent un design avec ailettes ou une refonte majeure pourraient devoir revoir leurs attentes.

Attentes et fonctionnalités des Pixel Buds Pro 2

Il y a environ deux ans que les premiers Pixel Buds Pro ont été lancés, et beaucoup espèrent que les Pixel Buds Pro 2 apporteront des améliorations significatives. Une meilleure qualité sonore, une réduction de bruit améliorée et une plus longue durée de vie de la batterie figurent en tête de la liste des souhaits.

Bien sûr, nous devrons attendre l’annonce officielle de Google pour savoir avec certitude ce que les Pixel Buds Pro 2 offriront. En plus de la série Pixel 9, nous nous attendons également à ce que la Pixel Watch 3 fasse ses débuts lors de l’événement du 13 août.