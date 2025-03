Accueil » Xiaomi 16 : un écran plus grand et la fin du format compact ? Les rumeurs se confirment

Xiaomi 16 : un écran plus grand et la fin du format compact ? Les rumeurs se confirment

Xiaomi 16 : un écran plus grand et la fin du format compact ? Les rumeurs se confirment

Le Xiaomi 16, prochain flagship de la marque chinoise, pourrait marquer un tournant dans la série en abandonnant son format compact au profit d’un écran plus grand et d’un design plus fin. Cette évolution, révélée par Smart Pikachu, indiquerait un changement de stratégie pour Xiaomi, qui a jusqu’ici proposé des modèles plus compacts avec des écrans de 6,36 pouces sur les Xiaomi 13, 14 et Xiaomi 15.

Selon les fuites, le Xiaomi 16 pourrait passer à un écran plus grand, oscillant entre 6,5 et 6,67 pouces, s’éloignant ainsi de la compacité des précédents modèles. Xiaomi ne serait pas le seul à suivre cette tendance, puisque les futurs Redmi Turbo 4 Pro et Redmi K80 Ultra devraient également adopter des écrans plus imposants.

Pourquoi Xiaomi abandonne-t-il le format compact avec son Xiaomi 16 ?

Ce changement de design pourrait être motivé par plusieurs raisons stratégiques et techniques :

Un design plus fin : Le passage à un écran plus grand permettrait à Xiaomi d’affiner son flagship, une tendance initiée par Samsung avec le Galaxy S25 Edge et adoptée par d’autres constructeurs chinois. Une meilleure intégration de la batterie : Grâce aux avancées en densité énergétique, Xiaomi pourrait loger une batterie plus fine tout en conservant une grande autonomie. Un téléobjectif plus puissant : L’augmentation de la taille interne offrirait plus de place pour un capteur périscopique amélioré. Actuellement, le modèle standard du Xiaomi 15 dispose d’un téléobjectif 2,6x (60 mm), mais un format plus grand faciliterait l’intégration d’un zoom optique plus avancé.

Malgré les progrès en miniaturisation des batteries, les composants photo restent volumineux et nécessitent davantage d’espace. Xiaomi pourrait donc sacrifier la compacité au profit de meilleures performances photographiques.

Une déception pour les fans de smartphones compacts

Depuis le lancement du Xiaomi 12 en 2021, la marque s’est positionnée comme l’un des rares constructeurs à proposer des flagships compacts dans un marché dominé par les grands écrans. Si les rumeurs sont confirmées, le Xiaomi 16 marquerait une rupture avec cette tradition, ce qui pourrait décevoir les utilisateurs attachés aux formats plus maniables.

Pour l’instant, ces informations restent au stade des fuites, et Xiaomi pourrait encore ajuster ses choix de design avant l’annonce officielle. Mais si ces rumeurs se confirment, le Xiaomi 16 rejoindrait la tendance croissante des smartphones à grands écrans, laissant de côté les adeptes des téléphones compacts.