OnePlus Nord 4 dévoilé : Un design éblouissant et des performances de pointe

Lors de son événement de lancement d’été en Italie, OnePlus a dévoilé le tout dernier membre de sa gamme Nord : le OnePlus Nord 4. Teasé depuis plusieurs semaines, ce smartphone promet de redéfinir les standards de la série Nord avec des fonctionnalités et des performances impressionnantes.

Le OnePlus Nord 4 est doté d’un écran AMOLED courbé de 6,74 pouces avec une résolution 1.5K (2772 x 1240 pixels). Il propose un taux de rafraîchissement variable de 60 Hz à 120 Hz, garantissant une fluidité d’affichage exceptionnelle. Grâce à la technologie ProXDR, héritée de la série OnePlus 12, l’écran atteint une luminosité maximale de 2150 nits et couvre 100% de la gamme de couleurs DCI-P3. Cette technologie est complétée par un système de gradation PWM haute fréquence de 2160Hz, offrant une expérience visuelle optimale même en basse luminosité.

Sous le capot, le Nord 4 est alimenté par le processeur Snapdragon 7+ Gen 3, associé à un GPU Adreno 732. Il est disponible en deux configurations de mémoire : 8 Go ou 12 Go de RAM LPDDR5X, couplées respectivement à 128 Go de stockage UFS 3.1 ou 256 Go de stockage UFS 4.0. Cette combinaison assure des performances rapides et efficaces, adaptées à toutes les utilisations, du multitâche intensif aux jeux gourmands en ressources.

Système de refroidissement du OnePlus Nord 4

Pour maintenir des performances élevées sans surchauffe, le OnePlus Nord 4 est équipé d’un système de refroidissement avancé. Il comprend une feuille de graphite haute densité, une chambre à vapeur en acier et une feuille de cuivre de niveau micron, totalisant une surface de dissipation thermique de 17 900 millimètres carrés. Cette conception permet au smartphone de rester froid même sous des charges de travail intensives.

Le design du OnePlus Nord 4 est marqué par son dos en aluminium, obtenu grâce à des techniques de pointe telles que la nano-gravure. Le téléphone présente également une nouvelle conception d’antenne révolutionnaire, intégrée harmonieusement dans son châssis. Le slider d’alerte à trois positions, caractéristique de OnePlus, est désormais située sur le côté gauche, similaire à la série OnePlus 12.

Le OnePlus Nord 4 fonctionne sous Android 14 avec Oxygen OS 14, offrant une interface utilisateur fluide et personnalisable. OnePlus s’engage à fournir 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de mises à jour de sécurité, un record pour la marque, assurant ainsi une longévité et une sécurité maximales.

Le module photo arrière comprend une caméra principale de 50 mégapixels avec le capteur Sony LYT-600 et la stabilisation optique (OIS), accompagnée d’une caméra ultra grand-angle de 8 mégapixels avec un capteur Sony IMX355. À l’avant, une caméra de 16 mégapixels avec capteur Samsung S5K3P9 est idéale pour les selfies et les appels vidéo.

Batterie et charge du OnePlus Nord 4

Le OnePlus Nord 4 est équipé d’une batterie de 5 500 mAh, compatible avec la charge rapide 100 W SuperVOOC. Selon OnePlus, cette technologie permet de recharger complètement le smartphone en seulement 28 minutes.

En termes de connectivité, le Nord 4 supporte la 5G SA/NSA, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4 et diverses technologies de localisation comme Beidou, GPS, GLONASS, Galileo et QZSS. Il dispose également d’un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, de haut-parleurs stéréo et de la connectivité NFC.

Disponibilité et prix

Le OnePlus Nord 4 sera disponible en trois couleurs : Mercurial Silver, Obsidian Midnight et Oasis Green. Les prix sont fixés à 499 euros pour la version 12 Go + 256 Go, et 549 euros pour la version 16 Go + 512 Go. Les précommandes débuteront le 20 juillet, avec une disponibilité en magasin et en ligne prévue pour le 14 août.

Avec le Nord 4, OnePlus continue d’enrichir sa gamme Nord avec un smartphone alliant performance, design et innovation. Que ce soit pour les amateurs de photographie, les utilisateurs intensifs ou ceux recherchant une expérience Android fluide et à jour, le OnePlus Nord 4 s’affirme comme une option de choix dans le segment des smartphones de milieu de gamme.