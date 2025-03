Accueil » CMF by Nothing : Phone (2), écouteurs, casque et montre connectée en approche

La marque CMF by Nothing est de retour sous les projecteurs. Nothing a récemment commencé à teaser quatre nouveaux produits à venir, et ce directement via ses réseaux sociaux ainsi que sur sa page communautaire. Parmi ces produits, l’un d’eux a été mis en avant plus particulièrement par Nothing India, suggérant qu’il pourrait s’agir du prochain CMF Phone (2).

Le premier produit teasé porte le nom de code « Bulbasaur » (#0001), en référence au Pokémon Graine. Ce nom pourrait désigner le CMF Phone (2), successeur direct du CMF Phone (1). D’après les premières rumeurs, cet appareil serait équipé d’un processeur MediaTek, probablement le tout nouveau Dimensity 7400, qui doit justement faire ses débuts sur le marché avec le Motorola Edge 60 Fusion.

Une image apparue en ligne plus tôt ce mois-ci laisse entrevoir un design doté de trois capteurs photo à l’arrière, laissant présager l’intégration d’un ultra grand-angle. Le téléphone conserverait également la coque arrière personnalisable introduite avec le modèle précédent, ainsi que la vis dédiée à l’ajout d’accessoires comme des dragonnes.

L’écran serait quant à lui légèrement plus petit, aux alentours de 6,3 pouces contre 6,67 pouces pour la génération précédente.

Trois accessoires CMF également en préparation

Les trois autres produits teasés portent les noms de code « Gligar » (#0207), un Pokémon scorpion volant, « Girafarig » (#0203), un Pokémon à long cou, et « Hoothoot » (#0163), un Pokémon hibou. Ces surnoms laissent penser qu’il pourrait s’agir d’accessoires audio et connectés : une nouvelle paire d’écouteurs, un casque tour de cou et une montre connectée, en tant que successeurs des modèles lancés l’année dernière.

L’ensemble de ces nouveaux produits CMF devraient être présentés officiellement entre la fin avril et le début du mois de mai 2025. D’ici là, Nothing pourrait continuer à faire monter l’attente avec de nouveaux teasers ou des annonces progressives.