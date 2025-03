Accueil » Nothing Essential Space : Camera Capture et mises à jour IA, un écosystème en évolution

Nothing continue d’améliorer son écosystème en apportant des mises à jour à son hub d’IA, Essential Space. La dernière mise à jour ajoute notamment une nouvelle fonctionnalité appelée Camera Capture, qui permet une intégration plus poussée avec l’application Nothing Camera.

Avec cette nouvelle mise à jour, Essential Key peut désormais être utilisé dans l’application Nothing Camera pour capturer du contenu en un instant. Une pression courte permet de prendre une photo et d’y ajouter directement une note, tandis qu’une pression longue active la saisie vocale.

L’objectif de cette intégration est de rendre plus intuitive la capture et l’organisation des informations visuelles. Les images prises via cette fonction seront différenciées des photos classiques et stockées dans Nothing Gallery en tant que rappels visuels.

Essential Space: un hub d’IA en pleine évolution

Nothing positionne Essential Space comme un centre intelligent pour les notes, idées et inspirations, facilitant ainsi la capture, l’organisation et la consultation des informations. Actuellement, le hub est uniquement disponible pour les Phone (3a) et Phone (3a) Pro, mais la marque a déjà annoncé de nouvelles fonctionnalités à venir, telles que :

Smart Collections : un système de tri intelligent des notes et contenus.

Focused Search (recherche ciblée) : une recherche optimisée basée sur le contexte des informations stockées.

Flip to Record (retourner pour enregistrer) : une fonction permettant d’activer rapidement l’enregistrement d’une note.

Nothing OS 3.1: une mise à jour en parallèle

En plus de l’amélioration de Essential Space, Nothing OS 3.1 est en cours de déploiement avec des optimisations pour l’appareil photo et du Always On Display. Les utilisateurs des Phone (3a) et Phone (3a) Pro peuvent accéder à cette mise à jour en se rendant dans Paramètres > Système > Mises à jour du système.

Nothing précise que la mise à jour sera déployée de manière progressive, et que d’autres améliorations sont prévues dans les mois à venir pour enrichir encore davantage Essential Space.